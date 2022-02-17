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У границ Украины – крупнейшая за десятилетия группа войск: в НАТО обратились к РФ

17 февраля 2022, 18:46
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Россия пытается создать предлог для реализации сценария по военному вторжению на территорию Украины, считает Йенс Столтенберг.

Столтенберг
Пока нет понимания того, пойдет ли Россия на военную операцию против Украины - Столтенберг / УНИАН

Североатлантический альянс видит у границ Украины крупнейшую военную группировку в Европе за десятилетия. Ситуация вызывает обеспокоенность. В военно-политическом блоке Запада не знают, пойдет ли РФ на сценарий военного вторжения. Россия пытается создать повод для военной интервенции. В НАТО призывают Москву отвести войска от кордонов украинского государства с целью запуска процесса по урегулированию кризиса. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

В ходе своего брифинга в четверг, 17 февраля, он рассказал о том, что в коллективном блоке безопасности Запада обеспокоены ситуацией с войсками у границ Украины. На данный момент нет понимания относительно того, пойдут ли россияне на сценарий военной операции против украинского государства. Однако РФ пытается создать предлог для военной атаки на Украину.

"Мы озабочены тем, что Россия пытается создать повод для вооруженного нападения на Украину. До сих пор нет ясности и уверенности в намерениях России", - отметил Столтенберг.

По его словам, в Альянсе пока не видят, чтобы Россия отвела от границ Украины значительное количество войск. Сейчас к рубежам "стянута наибольшая сила, которую мы видели в Европе за десятилетия".

Руководитель блока добавил, что НАТО призывает Россию пойти на деэскалацию конфликта. Это станет первым шагом на пути мирного урегулирования ситуации.

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"Мы призываем Россию сделать то, что она говорит, и отвести свои силы от границ Украины. Это будет важный первый шаг к мирному политическому решению проблемы", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Смотрите видео ТСН – мировое сообщество обсудит ситуацию с войсками РФ у границ Украины

Обострение на Донбассе 17 февраля

Напомним, российско-террористические войска в четверг, 17 февраля, совершили обстрелы почти всей линии разграничения на Донбассе. Под обстрел попали позиции украинских войск и объекты гражданской инфраструктуры.

Обстрелы затронули Станицу Луганскую, железнодорожную станцию Кондрашевская-Новая в Счастьинском районе и поселок Врубовка в Попаснянском районе.

Среди объектов, которые обстреляли российские незаконные вооруженные формирования, оказались детский сад, школа, станция и локомотивное депо. Сообщали, что контужены двое воспитателей детсада. По предварительным данным, жертв нет.

Угроза военного вторжения России в Украину

Немецкий журнал Spiegel 12 февраля со ссылкой на данные США сообщал о том, что Россия может запустить сценарий военной операции против Украины 16 февраля. Журналисты заявили, что об этом сообщили американские спецслужбы своим союзникам по НАТО в срочном порядке.

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации и призвал граждан не паниковать. По его словам, украинцев пугают войной, а государство атакуют, в том числе и на информационном направлении.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 15 февраля выступил с обращением, в ходе которого сделал заявление о дислокации у границ Украины 150 тысяч войск России. Угрозу военного вторжения он назвал возможной. Штаты в такой ситуации намерены отреагировать молниеносно и ввести санкции против Москвы, включающие остановку Северного потока-2.

Постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Москва не собирается идти на реализацию сценария военного вторжения на территорию Украины.

Журналисты американского издания Politico опубликовали статью, в которой говорится, что Россия может напасть на Украину 20 февраля. Среди причин они назвали завершение военных учений Москвы и Минска, Мюнхенской конференции по безопасности и Олимпиады в Пекине. Подчеркивается, что даты военной интервенции могут меняться.

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