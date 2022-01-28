"Настал момент отстоять суверенитет": британский миллиардер вступился за Украину из-за агрессии РФ

Ричард Брэнсон поддержал Украину на фоне арессии России/ Коллаж Reuters

Британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Ричард Брэнсон призвал лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины на фоне российской агрессии.

В частности, Брэнсон заявил о необходимости послать четкий сигнал России и ее президенту Владимиру Путину.

"Для лидеров бизнеса настал момент отстоять суверенитет Украины. Даже если для этого придется платить. Мы должны дать понять, что агрессия всегда неприемлема", – написал миллиардер в статье Мои мысли об Украине и России, которая опубликована на сайте его компании.

"Что в 2022 году делает одна страна, накапливая танки возле границ другой?" – возмутился Брэнсон и добавил, что никогда ранее за последние годы не было столь большого риска войны в Европе.

Основатель Virgin считает, что международный частный сектор должен поддержать весь спектр санкций.

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Брэнсон также напомнил, что восемь лет назад, когда намерения президента РФ Владимира Путина стали очевидными, он вместе с партнерами прилагал усилия, чтобы мобилизовать российских и украинских бизнес-лидеров для урегулирования отношений.

Справка. Сэр Ричард Чарльз Николас Брэнсон — британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group, включающей около 400 компаний различного профиля, пишет Википедия. Один из самых богатых жителей Великобритании с состоянием более чем 5 миллиардов долларов США.

Читайте такжеCNN заявил, что переговоры Байдена и Зеленского "не удались", Белый дом и Банковая опроверглиКак сообщал Главред, в Конгрессе США зарегистрировали новый законопроект о запуске санкций против РФ в случае военной операции российского государства против Украины. Документ включает ограничения против окружения президента Владимира Путина, его друзей, а также предусматривает отключение государства от SWIFT и санкции в отношении проекта Северный поток-2. Инициаторы предлагают принять законопроект до возможной военной операции России против Украины.

Британское правительство также начало работу над новыми санкциями, которые должны ослабить российскую экономику, если Кремль начнет вторжение в Украину. Предполагается, что Великобритания рассмотрит "ядерный" вариант поддержки отключения России от международной платежной системы SWIFT.

Тем временем Европейский Центробанк предупредил финансовые организации Европы, представленные в России, о рисках, которые для них несут санкции в случае вторжения России в Украину.

В частности, ЕЦБ попросил банки сообщить, какие действия будут предпринимать банки, если российские организации будут отрезаны от системы SWIFT.

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