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В Пентагоне попустили Шойгу, который истерически отреагировал на HIMARS и Storm Shadow

Юлия Куришко
21 июня 2023, 12:53 обновлено 21 июня, 13:00
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Министр обороны РФ угрожает атаками по "центрам принятия решений".
В Пентагоне попустили Шойгу, который истерически отреагировал на HIMARS и Storm Shadow
Шойгу в истерике из-за HIMARS и Storm Shadow / коллаж: Главред, фото: УНИАН, пресс-служба Минобороны РФ

США намерены и в дальнейшем поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо для победы украинцев.

В Пентагоне прокомментировали заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, который угрожал ударами по "центрам принятия решений" через HIMARS и Storm Shadow. В США напомнили ему, что Крым - это Украина. Об этом на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Она добавила, что США будут поддерживать все усилия Украины по возвращению своих территорий, которые сейчас оккупированы Россией.

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"Украинцы делают все возможное с оборудованием, с возможностями, которые они имеют на поле боя, чтобы продолжать оттеснять россиян дальше назад, и мы поддерживаем их усилия по возвращению своей суверенной территории", - сказала Сингх.

Военная помощь Украине

США объявят о пакете военной помощи на $2 млрд. О новом пакете военной помощи объявили 9 июня. Это произойдет на фоне того, что военные аналитики говорят о начале контрнаступления Украины.

Южная Корея тайно передает Киеву сотни тысяч артиллерийских снарядов. Согласно конфиденциальной договоренности, Сеул передает снаряды США, которые, в свою очередь, организовали их отправку в Украину.

Члены НАТО могут отправить войска в Украину. Государства-члены НАТО могут отправить войска в Украину. Такое решение может быть принято, если Украина не получит гарантий членства и гарантий безопасности.

В Конгрессе США пытаются ускорить поставки Украине "оружия для победы". Главной целью помощи Украине должна стать победа, а не оборона. Именно от этого следует отталкиваться, оказывая любую помощь Киеву.

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