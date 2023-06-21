"Путин может подорвать Крымский титан": Свитан назвал вероятные сроки

Подрыв завода остановит наши войска как минимум на неделю подобно тому, как подрыв Каховской ГЭС на месяц отложил форсирование Днепра.

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Если РФ решится на подрыв Крымского титана, ничего критичного не произойдет / Коллаж: Главред, фото: фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скриншот, УНИАН

Российские оккупанты заминировали завод Крымский титан в Армянске, чтобы обезопасить себя от захода Сил обороны Украины в оккупированный Крым. Подрыв предприятия остановит украинские войска как минимум на неделю. Об этом в интервью Главреду сказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Он отметил, что россияне подорвали Каховскую ГЭС для того, чтобы сбросить воду и перекрыть херсонское направление, опасаясь движения ВСУ в сторону Крыма.

"С той же целью они заминировали и Крымский Титан, чтобы обезопасить себя от захода украинцев в Крым. Завод находится в районе Армянска, на Перекопском перешейке, и его подрыв остановит наши войска как минимум на неделю подобно тому, как подрыв Каховской ГЭС ранее на месяц отложил форсирование Днепра", - объяснил он.

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По словам Свитана, если РФ решится на подрыв Крымского титана, ничего критичного не произойдет.

"Нужно подготовиться к движению через химически зараженный Перекоп (для этого есть определенные системы химзащиты). А дальше уже придется очень долго зачищать эту территорию от химического заражения", - сказал он.

По словам Свитана, россияне заминировали кислотоприемники, некоторые цистерны с химическими реактивами. Подрыв вызовет химическое заражение на довольно большой местности - в радиусе как минимум нескольких десятков километров.

"А если облако после взрыва попадет в струйное течение, то его может забросить в том числе, и в Россию – в Сочи, на побережье Кавказа и т.д. То есть тогда россияне могут выстрелить себе в ногу – все будет зависеть от того, как будут двигаться воздушные массы на момент подрыва", - отметил эксперт.

Когда РФ может подорвать Крымский титан

Свитан не исключает, что российские оккупанты могут решиться на подрыв завода Крымский титан при подходе наших войск к Армянску.

"За сутки-двое до такого подхода Путин может подорвать Крымский титан", - сказал он.

"Это одна из парадигм, в которых живет Путин – он назвал это "санитарной зоной". Если россиян в Крыму не будет, то они будут подрывать там все для того, чтобы на этой территории было невозможно жить и работать. С точки зрения Путина, это логичный шаг, к которому он может прибегнуть", - добавил полковник запаса.

Путин готовится к масштабной химической атаке в Крыму

Президент страны-агрессора России Владимир Путин приказал войскам "химической защиты" войти на временно оккупированную Херсонскую область. Такие действия могут указывать на то, что оккупанты готовятся к провокации на химическом предприятии Крымский титан.

Военный эксперт Павел Нарожный считает, что россияне готовы взорвать завод "Крымский Титан, чтобы замедлить украинское наступление. По его словам, на Крымском титане расположены емкости с аммиаком. Если произойдет выброс аммиака, "все, кто окажутся в его облаке, погибнут с вероятностью, близкой к 100%".

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