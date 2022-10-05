У Путина заявили о планах оккупировать больше территорий Украины/ Reuters

Российские захватчики попытаются снова захватить те украинские территории, которые Вооруженным силам Украины уже удалось освободить от оккупантов.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут российские пропагандистские СМИ. Так он ответил на упрек пропагандистов, которые указали ему на противоречие: мол, Путин обещал, что захваченные территории уже "навсегда с Россией", но с некоторых из них русские войска отступают.

Спикер российского диктатора начал рассыпаться обещаниями, что якобы войска РФ смогут снова захватить территории, с которых их выгнали воины ВСУ.

"О границах "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей в составе России: в указе президента есть юридическая формулировка. Там определенные территории будут возвращены, и мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией", – поделился своими розовыми мечтами Песков.

Он отметил, что якобы Запорожская и Херсонская области "вошли в состав РФ" в тех границах, на которых действовала так называемая военно-гражданская администрация оккупантов "на момент принятия".

Также Песков ответил на появившуюся в российских пропагандистских СМИ информацию о якобы планах Кремля сменить так называемую "спецоперацию" на "контртеррористическую операцию". Он отметил, что статус так называемой "специальной военной операции" пока менять не собираются.

Аннексия Россией украинских территорий

30 сентября после проведения фейковых псевдореферендумов президент РФ объявил аннексию оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На якобы "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационными "властями".

Государственная дума РФ на внеочередном заседании во вторник, 3 октября, одобрила незаконную аннексию захваченных оккупантами территорий четырех областей, а 4 октября аннексию ратифицировал Совет Федерации. Путин окончательно утвердил аннексию территорий Украины 5 октября – он подписал законы о так называемом "вхождении" в состав России, четырех регионов Украины – оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Президент Владимир Зеленский признал ничтожными так называемые "указы" главы страны-агрессора России Владимира Путина о признании якобы "независимости" оккупированных Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Суверенитет Украинского государства полностью распространяется на эти территории. Зеленский подписал указ, в котором отмечается, что "указы" Путина ооносительно своих аннексированных территорий Киев никоим образом не признает.

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