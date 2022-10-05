"237 снарядов прилетело за 40 минут": оккупант истерит из-за успешного наступления ВСУ на Херсонщине

Оккупант истерит из-за успешного наступления ВСУ на Херсонщине/ Генштаб ВСУ

Российский захватчик пожаловался по телефону жене и брату, что украинские военные успешно наступают на Херсонщине. Он рассказал, что однажды всего за 40 минут по оккупантах прилетело 237 снарядов – дальше они уже сбились и не считали.

Обстрел, о котором упоминает российский военный, велся по размещению захватчиков в районе села Давидов Брод, когда населенный пункт еще был оккупирован. Перехват соответствующих телефонных разговоров обнародовала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Украинские разведчики сообщают, что фигурантами разговоров являются военный российских вооруженных сил Касумов Руслан Ахметович, его жена и брат. Телефонный звонок, в котором Касумов жалуется на сильные обстрелы со стороны ВСУ, был записан 14 сентября.

"Вчера 237 снарядов прилетело за 40 минут, со всего подряд – от танков до HIMARSов. По Давыдову Броду. Нас пытаются взять в окружение", – говорит российский захватчик.

На это брат оккупанта отвечает ему, чтобы он убегал оттуда. Но захватчик говорит, что его подразделения никуда не отходят и стоят на месте. А во время обстрелов все сидят в подвалах "как мыши".

Жене оккупант пожаловался на то, что захватчики отошли на Харьковщине, оставив все позиции. При этом украинские военные так гнали оккупантов, что оттеснили их аж за российскую границу.

скрин

скрин

скрин

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине

Об освобождение села Давидов Брод в Херсонской области защитники Украины сообщили 4 октября. Бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты опубликовали видео, на котором поднимают украинский флаг в населенном пункте.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ продолжают добиваться больших успехов в контрнаступлении на Херсонщине. Воинам ВСУ удалось освободить еще часть населенных пунктов, в том числе несколько из них на восточном берегу реки Ингулец. Там русские были вынуждены отступить на юг в направлении Херсона.

В то же время полковник СБУ Роман Костенко отмечает, что если Путин потеряет правый берег Днепра, планы РФ относительно юга Украины провалятся. На правом берегу Днепра продвигаться сложно, поскольку там враг собрал свои сильнейшие войска. Но если Россия потеряет эти территории, о юге оккупантам можно забыть.

Читайте также: