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Если Путин потеряет правый берег Днепра, планы РФ по югу Украины провалятся – полковник СБУ

4 октября 2022, 05:00

Россия держит плотную оборону на правом берегу Днепра в оккупированной Херсонщине и собрала там свои сильнейшие войска, сказал Роман Костенко.

Путин, Херсон
Путин понимает последствия потери правого берега Херсонщины - Костенко / Коллаж Суспільне, скриншот YouTube

Армия Украины за несколько дней смогла освободить ряд населенных пунктов в Херсонской области благодаря грамотному планированию и героизму. На правом берегу Днепра продвигаться сложно, поскольку там враг собрал свои самые сильные войска. Если Россия потеряет данные территории, о юге оккупантам можно забыть. Об этом заявил полковник СБУ, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны Роман Костенко.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что украинским войскам удалось за короткий промежуток времени освободить некоторые населенные пункты в Херсонской области благодаря грамотному планированию командования и героизму военных. У бойцов есть мотивация, профессиональная подготовка и оружие Запада.

Также военный отметил, что именно на Херсонщине собраны большое количество российских войск и техники. Там самые подготовленные и профессиональные оккупанты – десантные подразделения, практически полностью укомплектованные контрактниками.

"Это профессиональные военные, мотивированные. Но несмотря на все это, наши Вооруженные Силы способны наступать. Хоть и на тактическом уровне, но выходить на определенные рубежи для дальнейших серьезных операций", - сказал Костенко.

Также он добавил, что оборона врага на данном направлении очень плотная. Нужно приложить значительные усилия даже для того, чтобы продвинуться совсем немного.

Однако если Россия потеряет правый берег Днепра, никаких возможностей на юге у нее больше не будет.

"Здесь несколько иная обстановка, чем на других направлениях. Для Путина стратегически важен этот плацдарм, он это понимает. Для него в стратегическом плане важен весь Юг, и он понимает, что когда его выбьют за берег Днепра, на Юг в перспективе можно вообще не рассчитывать", - подчеркнул Роман Костенко.

Напомним, ранее в Институте изучения войны предположили, что Россия, в первую очередь, сконцентрируется на удержании оккупированных Запорожской и Херсонской областей. Российские захватчики укрепляют свои позиции на южном фронте.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Армия Украины продолжает вести контрнаступательную операцию на Херсонщине с целью избавления региона от российской оккупации. Ранее войска освободили населенные пункты Архангельское и Миролюбовка на севере области.

3 октября стало известно, что силы обороны Украины освободили село Михайловка. В населенном пункте бойцы установили украинский флаг. Генштаб пока официально не сообщил о деоккупации Михайловки.

Смотрите видео ТСН - ВСУ в ближайшие недели могут освободить часть Херсонщины

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