В Германии набросились на Лаврова и обвинили во лжи

Анналена Бербок / Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН обвинила российского коллегу и все руководство РФ во лжи.

"Война России – это захватническая война. И основана она на печально известной лжи, которую сегодня в Совете ООН по правам человека снова повторил министр иностранных дел Лавров", - подчеркнула Бербок и привела множество примеров, пишет Укринформ.

Обращаясь к Лаврову, она сказала, что вы можете обманывать себя, но не должно обманывать другие народы и свой собственный.

По словам Бербок, когда мировой порядок подвергается нападению, приходится столкнуться с новой реальностью.

"Российская война знаменует собой эту новую реальность, навязанную президентом Путиным, и сейчас каждый должен принять ответственное решение, на чью сторону стать", - сказала министр.

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Она подчеркнула, что принципы Организации Объединенных Наций обеспечивают основу нашего мира: порядок, основанный на общих правилах, международном праве, сотрудничестве и мирном урегулировании конфликтов. Россия жестоко атаковала этот порядок. Так что касается эта война не только Украины, Европы, а всех, подчеркнула дипломат.

"Этот вопрос жизни и смерти украинского народа, на кону – безопасность Европы, на кону – Устав Организации Объединенных Наций", — заявила она.

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Бербок подчеркнула, что Россия злоупотребляет своей властью как постоянный член Совета Безопасности и призвала высокое собрание выступать за мир и проголосовать за предложенную резолюцию.

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