В России резко отреагировали на решение НАТО о высылке дипломатов

В России раскритиковали заявление НАТО / Reuters

В среду, 6 октября, НАТО решило выслать 8 сотрудников миссии России из-за враждебной деятельности, сократив ее численность до 10 человек. МИД РФ негативно расценил этот факт, пишет TACC.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко обвинил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во лжи после вчерашнего заявления о том, что страны альянса должны возобновлять диалог с Россией.

"Вчера еще руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия - НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем", - отметил Грушко.

Ранее Главред писал о том, что в НАТО решили выслать восьмерых сотрудников миссии РФ из-за враждебной деятельности - таким образом число россиян при штаб квартире Альянса сократится до 10 человек.

По данным источников агентства, НАТО решила вдвое сократить миссию России при Альянсе в ответ на подозрения во враждебной деятельности, включая шпионаж и убийства. Восемь российских дипломатов, которых считают скрытыми офицерами разведки, будут высланы. Кроме того, при Альянсе будут сокращены две должности еще двух россиян.