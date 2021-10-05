"Не надо бояться разозлить Россию": Столтенберг рассказал о вступлении Украины в НАТО

Йенс Столтенберг о вступлении Украины в НАТО / Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что страны НАТО должны усилить сотрудничество со странами, которые хотят присоединиться к Альянсу, в том числе Украиной и Грузией.

"Итак, мой месседж к странам-членам НАТО – и мы говорили об этом вчера с президентом Байденом – заключается в том, что мы должны усилить поддержку, сделать больше для стран-аспирантов", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, Альянс должен углубить такое взаимодействие, в том числе путем проведения учений, обеспечения большей поддержки, а также помощи в имплементации реформ, борьбе с коррупцией и укреплении оборонительных учреждений.

Что касается перспектив расширения Альянса и, в частности, присоединение к нему Украины и Грузии, Столтенберг отметил, что это, скорее всего, произойдет не завтра.

Однако, он раскритиковал позицию, в том числе отдельных западных политиков, что это, мол, взорвет Россию.

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"Прежде всего нужно определиться с основными принципами и ценностями, а именно, что каждое суверенное государство решает само за себя. Идея о том, что Россию будет провоцировать присоединение меньших соседей к НАТО, является абсолютно ложной", - подчеркнул генсек Альянса.

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По его мнению, провокацию совершает именно российская сторона, когда акцентирует внимание на этом.

"Я слышу отдельные голоса на западе, что мы, мол, должны быть осторожными (с расширением НАТО – ред.), поскольку это провоцирует Россию. Но они таким образом утверждают, что меньшие страны не имеют права выбирать собственную политику, нарушающую их суверенитет", - пояснил Столтенберг.

Вступление Украины в НАТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов жестко критиковал Германию и Францию из-за ситуации с интеграцией Украины в НАТО. По его словам, французское и немецкое государство отказали Киеву во вступлении в Альянс в 2008 году, вследствие чего спустя несколько лет произошел российско-украинский конфликт. Тогда, по его словам, Берлин и Париж "не хотели злить Россию".

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отмечала, что среди стран НАТО уже есть консенсус по вопросу вступления Киева в коллективный блок безопасности Запада. Однако для удачного завершения процесса украинскому государству нужно выполнить реформы.