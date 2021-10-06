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Из НАТО выгоняют часть сотрудников миссии России: в чем причина

6 октября 2021, 18:12

Восемь российских дипломатов, которых считают скрытыми офицерами разведки, будут высланы.

НАТО
НАТО высылает сотрудников миссии РФ / Reuters

В НАТО решили выслать восьмерых сотрудников миссии РФ из-за враждебной деятельности - таким образом число россиян при штаб квартире Альянса сократится до 10 человек, пишет Sky News.

По данным источников агентства, НАТО решила вдвое сократить миссию России при Альянсе в ответ на подозрения во враждебной деятельности, включая шпионаж и убийства. Восемь российских дипломатов, которых считают скрытыми офицерами разведки, будут высланы. Кроме того, при Альянсе будут сокращены две должности еще двух россиян.

"Мы также можем подтвердить, что сократили количество должностей, которые Российская Федерация может аккредитовать при НАТО", - уточнил собеседник издания.

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При этом он отметил, что политика НАТО в отношении России остается последовательной. По его словам, Альянс усилил сдерживание и защиту в ответ на агрессивные действия Москвы.

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"В то же время мы остаемся открытыми для конструктивного диалога", - добавил он.

Вступление Украины в НАТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов жестко критиковал Германию и Францию из-за ситуации с интеграцией Украины в НАТО. По его словам, французское и немецкое государство отказали Киеву во вступлении в Альянс в 2008 году, вследствие чего спустя несколько лет произошел российско-украинский конфликт. Тогда, по его словам, Берлин и Париж "не хотели злить Россию".

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отмечала, что среди стран НАТО уже есть консенсус по вопросу вступления Киева в коллективный блок безопасности Запада. Однако для удачного завершения процесса украинскому государству нужно выполнить реформы.

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