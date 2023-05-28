Решающий день: в Турции начался второй тур президентских выборов

Избиратели будут выбирать между действующим президентом Эрдоганом и лидером оппозиции Кылычдароглу.

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В Турции стартовал второй тур выборов / коллаж: Главред, фото: Википедия

28 мая в Турции начался второй тур президентских выборов.

Избиратели будут выбирать между двумя кандидатами - нынешним президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

Первый тур голосования, состоявшийся в начале этого месяца, продемонстрировал противоречивую гонку между Эрдоганом и Кылычдароглу, причем ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства, сообщает Hurriyet Daily News.

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Сегодня средствам массовой информации до 18:00 запрещено публиковать новости или прогнозы о выборах и их результатах.

Только Высшая избирательная комиссия сможет обнародовать новости и пресс-релизы о ходе выборов с 18:00 до 21:00. По истечении этого времени все ограничения для СМИ будут сняты.

Выборы в Турции

Напомним, что ни один из кандидатов в президенты Турции не набрал 50%. По последней информации лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган с результатом 49.41%.

За три дня до выборов Турции Эрдоган существенно проигрывает главному оппоненту. Эрдоган столкнулся с самым серьезным вызовом за все время своего двадцатилетнего правления.

Ранее сообщали, что у президента Турции Эрдогана случился инфаркт. Как сообщали турецкие СМИ, президент якобы госпитализирован в тяжелом состоянии.

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