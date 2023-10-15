Война в Израиле может затянуться: израильский журналист назвал причину

ХАМАС – просто террористическая организация, причем далеко не первая на Ближнем Востоке. Но если в войну вступит "Хезболла", боевые действия будут серьезнее.

https://glavred.info/world/voyna-v-izraile-mozhet-zatyanutsya-izrailskiy-zhurnalist-nazval-prichinu-10508269.html Ссылка скопирована

Война в Израиле может затянуться, если в нее вступит еще одна сторона, считает Цви Зильбер/ коллаж: Главред, фото: скрин

Израиль никогда не воевал в долгую – когда возникали вспышки боевых действий, то они очень быстро заканчивались. Поэтому и на этот раз война вряд ли затянется. Такое мнение высказал израильский журналист Цви Зильбер в интервью Главреду.

"Я не думаю, что она (война в Израиле – ред.) затянется на полтора года. Израиль никогда не воевал в долгую, и Израиль не имеет для этого оперативной глубины. Так, израильские операции длились максимум несколько месяцев – война Судного дня длилась несколько месяцев, обычно это несколько недель, бывает месяц или полтора. Это обычные раунды конфронтации с ХАМАСом", – отметил журналист.

Но, по его словам, на этот раз всё зависит от того, вступят ли в войну еще какие-то силы, например ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация "Хезболла".

"Всё зависит от того, какая будет поставлена цель и вступят ли в эту войну еще какие-то силы (например, "Хезболла"). Давайте не забывать, что "ХАМАС" – это всё-таки просто террористическая организация, построившая себе квазигосударство. Но это террористическая организация и далеко не первая на Ближнем Востоке. А "Хезболла" – это настоящая армия, которая воюет более 10 лет в Сирии за режим Асада. Это просто настоящие Рэмбо с огромным боевым опытом, настоящие убийцы, с 250 тысячами точных иранских ракет", – сказал Зильбер.

По его словам, если это будет война только с ХАМАСом на один фронт, то, соответственно, она будет короче.

Но на этот раз, по мнению израильского журналиста, может происходить что-то длительное.

"Израиль, в принципе, постоянно находился в состоянии войны. Даже когда "горячие" войны заканчивались, начиналась так называемая война на истощение. Но это что-то другое. Я думаю, что по израильским масштабам мы накануне чего-то длительного", – отметил он.

Смотрите видео интервью Главреду Цви Зильбера о войне в Израиле:

Кто такой Цви Зильбер Цви Зильбер - израильский журналист, публицист и радиоведущий. Программный директор радиостанции "Лучшее радио".

Война в Израиле

7 октября террористы ХАМАС напали на Израиль. Боевики ударили из Сектора Газа по центральным и южным частям страны с моря, воздуха и суши. По данным Иерусалима, террористы выпустили в сторону Израиля более 2200 ракет.

8 октября Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Правительство запустило пункт "40 аллеф", который указывает на объявление войны. Израиль мобилизовал 300 тысяч резервистов.

Вечером 13 октября сообщалось, что армия Израиля вошла в Сектор Газа и проводит рейды. Израильские военные собираются ликвидировать террористов и освободить пленных.

Напомним, что премьер Израиля сделал заявление о продолжении войны против ХАМАС. После того, как Израиль в ответ на атаку ХАМАС уже почти неделю наносит авиаудары по Сектору Газы, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился с заявлением к своему народу и подчеркнул, что такие удары – это "только начало".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.