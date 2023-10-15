УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Война в Израиле может затянуться: израильский журналист назвал причину

Алёна Воронина
15 октября 2023, 03:30
ХАМАС – просто террористическая организация, причем далеко не первая на Ближнем Востоке. Но если в войну вступит "Хезболла", боевые действия будут серьезнее.

Война В Израиле, Цви Зильбер
Война в Израиле может затянуться, если в нее вступит еще одна сторона, считает Цви Зильбер/ коллаж: Главред, фото: скрин

Израиль никогда не воевал в долгую – когда возникали вспышки боевых действий, то они очень быстро заканчивались. Поэтому и на этот раз война вряд ли затянется. Такое мнение высказал израильский журналист Цви Зильбер в интервью Главреду.

"Я не думаю, что она (война в Израиле – ред.) затянется на полтора года. Израиль никогда не воевал в долгую, и Израиль не имеет для этого оперативной глубины. Так, израильские операции длились максимум несколько месяцев – война Судного дня длилась несколько месяцев, обычно это несколько недель, бывает месяц или полтора. Это обычные раунды конфронтации с ХАМАСом", – отметил журналист.

Но, по его словам, на этот раз всё зависит от того, вступят ли в войну еще какие-то силы, например ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация "Хезболла".

"Всё зависит от того, какая будет поставлена цель и вступят ли в эту войну еще какие-то силы (например, "Хезболла"). Давайте не забывать, что "ХАМАС" – это всё-таки просто террористическая организация, построившая себе квазигосударство. Но это террористическая организация и далеко не первая на Ближнем Востоке. А "Хезболла" – это настоящая армия, которая воюет более 10 лет в Сирии за режим Асада. Это просто настоящие Рэмбо с огромным боевым опытом, настоящие убийцы, с 250 тысячами точных иранских ракет", – сказал Зильбер.

По его словам, если это будет война только с ХАМАСом на один фронт, то, соответственно, она будет короче.

Но на этот раз, по мнению израильского журналиста, может происходить что-то длительное.

"Израиль, в принципе, постоянно находился в состоянии войны. Даже когда "горячие" войны заканчивались, начиналась так называемая война на истощение. Но это что-то другое. Я думаю, что по израильским масштабам мы накануне чего-то длительного", – отметил он.

Смотрите видео интервью Главреду Цви Зильбера о войне в Израиле:

Кто такой Цви Зильбер

Цви Зильбер - израильский журналист, публицист и радиоведущий. Программный директор радиостанции "Лучшее радио".

Война в Израиле

7 октября террористы ХАМАС напали на Израиль. Боевики ударили из Сектора Газа по центральным и южным частям страны с моря, воздуха и суши. По данным Иерусалима, террористы выпустили в сторону Израиля более 2200 ракет.

8 октября Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Правительство запустило пункт "40 аллеф", который указывает на объявление войны. Израиль мобилизовал 300 тысяч резервистов.

Вечером 13 октября сообщалось, что армия Израиля вошла в Сектор Газа и проводит рейды. Израильские военные собираются ликвидировать террористов и освободить пленных.

Напомним, что премьер Израиля сделал заявление о продолжении войны против ХАМАС. После того, как Израиль в ответ на атаку ХАМАС уже почти неделю наносит авиаудары по Сектору Газы, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился с заявлением к своему народу и подчеркнул, что такие удары – это "только начало".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Израиль ХАМАС новости Израиля Нападение ХАМАС на Израиль Цви Зильбер
Реклама

Главное за день

У оккупантов бешеные потери под Авдеевкой: РФ за 4 суток потеряла 3 тысячи россиян

У оккупантов бешеные потери под Авдеевкой: РФ за 4 суток потеряла 3 тысячи россиян

23:49 Украина
Израиль отказался эвакуировать украинцев из Сектора Газа за 2 часа до начала - Лубинец

Израиль отказался эвакуировать украинцев из Сектора Газа за 2 часа до начала - Лубинец

23:06 Мир
Армия Украины получит новые вооружения, Россию ждет мощный контрудар – Зеленский

Армия Украины получит новые вооружения, Россию ждет мощный контрудар – Зеленский

21:49 Политика
Все главные новости

Последние новости

03:30

Война в Израиле может затянуться: израильский журналист назвал причину

02:30

Как засолить сало по-закарпатски: секретная добавка гарантирует 100%-й результат

01:29

ХАМАС устроил Бучу в Израиле: эксперт объяснил, причем тут "вагнеровцы"Видео

00:09

Только 1% людей может обнаружить скрытую змею в головоломке: проверь себя

14 октября, суббота
23:49

У оккупантов бешеные потери под Авдеевкой: РФ за 4 суток потеряла 3 тысячи россиян

Если Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - ЗильберЕсли Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - Зильбер
23:06

Израиль отказался эвакуировать украинцев из Сектора Газа за 2 часа до начала - Лубинец

23:05

Александр Усик станет отцом в четвертый раз: фото попало в сеть

22:25

Меладзе погулял на свадьбе дочери в Грузии

22:23

Праздновал свои 25: на фронте погиб самый молодой командир подразделения

Реклама
21:59

В сети показали видео, снятое за два месяца до смерти Нины МатвиенкоВидео

21:49

Армия Украины получит новые вооружения, Россию ждет мощный контрудар – Зеленский

21:40

Звезда "Сватов" показала фантастическую физическую форму

21:31

РФ перешла в обновленное наступление: в США рассказали важные подробности

21:00

Скоро пойдет в наступление: ЦАХАЛ завершает подготовку к атаке на ХАМАС

20:41

Херсонщину и ряд регионов зимой ждут проблемы со светом и отоплением – Минэнерго

19:58

У спецслужб США была информация, что ХАМАС может напасть на Израиль – CNN

19:14

Оккупанты стянули резервы и пошли на штурм: названа самая "горячая точка" фронта

18:59

Израиль стянул военную технику на границу с Сектором Газа: к чему готовится ЦАХАЛВидео

18:54

Ворвется сильный ветер и ударят дожди: в Украине ухудшится погода

18:14

РФ "стирает" Авдеевку: Москва установила новый дедлайн для "взятия" Донетчины

Реклама
18:13

В ВМС назвали потери ЧФ в результате удара по кораблям РФ у берегов Севастополя

17:58

Украина - Северная Македония 2:0: украинцы в зрелищном матче обыграли соперников

17:50

Израиль объявил о ликвидации одного из главарей ХАМАС, который руководил нападением

17:32

Куча техники в одном месте: партизаны "спалили" огромную стоянку россиян в Крыму

17:00

"Террористический альянс": Подоляк назвал "ось зла", которую финансирует Россия

16:59

В Кремле назвали преемника Путина: Патрушев готов перехватить власть — Newsweek

16:32

"Украина столкнется с тяжелым периодом этой осенью": Кулеба назвал 5 причин

16:31

Певица Alyosha меняет сценическое имя

16:21

Что нельзя покупать 16 октября, чтобы не потратить деньги зря: приметы дня

16:04

Кого из студентов могут мобилизовать: в Минобразования объяснили ситуацию

15:57

Атака быстроходных морских дронов: новые детали удара по кораблю РФ у Севастополя

15:26

Церковный праздник 15 октября: что нельзя делать на преподобного Евтимия Нового

15:17

Страх потери флота и блокада экспорта Украины: в Британии узнали о планах России

15:12

Дочь Заворотнюк рекламирует бутик, который шьет шубы из убитых животных

14:56

Детей Олега Скрипки жестко травили в школе: певец удивил причиной

14:41

Мощный удар Сил обороны на юге: ВСУ "покрошили" сотни россиян вместе с техникой

14:38

Путин может заморозить войну, но Украина и Запад этого не допустят – Столтенберг

14:12

Большая война показывает лицо: Ефросинина высказалась о конфликте Козловского и Кондратюка

13:53

РФ нацелилась на крупный город Украины: планирует окружение и готовит штурм

13:53

Украинские пилоты начнут обучение на F-16 на следующей неделе - Politico

Реклама
13:20

РФ поставила за цель оккупировать всю Донетчину до конца года – глава Авдеевской МВА

13:18

Отопительный сезон 2023-2024: когда в домах появится тепло

12:52

Мощные взрывы и клубы дыма: детали атаки на завод по производству взрывчатки в РФ

12:45

7 лучших упражнений для растяжки мышц: идеальная растяжка после тренировкиВидео

12:31

РФ сделала паузу в обстрелах Киева: Жданов назвал две причины

12:20

Лунный день 15 октября 2023: первый лунный день предвещает отсутствие сил на важные дела

11:51

У Севастополя подбито еще одно судно РФ: детали атаки на вражеские корабли

11:33

"Войдет в историю": Буданов рассказал, где РФ потерпела "ментальное поражение"

11:13

В Турции неожиданно нашли мертвым топ-дипломата Путина – The Sun

11:00

Как не принимать все близко к сердцу: что делать, чтобы защититься от негатива

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять