"Террористический альянс": Подоляк назвал "ось зла", которую финансирует Россия

Агрессор Россия инвестирует в зло, поскольку Москва рассматривает его как инструмент запугивания общества в развитых государствах, сказал Михаил Подоляк.

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Россия финансирует, в том числе, ХАМАС и "Хезболла" - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Страна-оккупант Россия вкладывает деньги в различные ультраправые партии, которые претендуют на места в европейских парламентах и боевиков, устраивающих перевороты в Африке. Москва финансирует террористический альянс, в который входят, в том числе, террористы ХАМАС и "Хезболла". Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире телеканала FreeДом он рассказал о том, что РФ финансирует террористическую "ось зла", которая совершает преступления по всему миру.

По мнению чиновника, Москва вкладывается и в ХАМАС с "Хезболла".

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"Есть консорциум различных организаций, таких как ХАМАС, как "Хезболла", есть ультраправые нацистские политические партии, которые претендуют на долевое участие в парламентах или местных органах власти даже в Европе. Есть боевики, которые захватывают власть в ряде стран на африканском континенте. Это все и есть террористический альянс. Есть Иран, Северная Корея. Есть прокси, которые выполняют задачи, как ХАМАС в Израиле. Есть прокси, которые через Россию могут инвестировать ресурсы в военное производство и насыщать боевиков оружием", - сказал Михаил Подоляк и подчеркнул, что РФ "является автором всего этого".

Роль России в войне ХАМАС против Израиля

Россия использует нападение ХАМАС на Израиль, чтобы дискредитировать Украину. По данным Главного управления разведки Минобороны, российское ГРУ передало боевикам оружие, которое было захвачено на войне в Украине. Оккупанты сделали это для того, чтобы Киев потом обвинили в "продаже оружия террористам".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что в войне ХАМАСа против Израиля торчат уши не только Ирана. Как отметил чиновник, истории конфликта разные, однако две войны – звенья одной и той же цепи.

В Центре национального сопротивления при ВСУ заявили, что боевики ЧВК Вагнер готовили ХАМАС к атаке на Израиль. Согласно информации аналитиков, боевики, которые выехали из Беларуси в Африку, обучали там террористов применить дроны с механизмом сброса.

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