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Зашипело и взорвалось: в России взлетело в воздух авто высокопоставленного военного

Руслана Заклинская
14 июня 2024, 16:41обновлено 14 июня, 17:48
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В горящей машине находился начальник штаба воинской части Вадим Собеский.
Зашипело и взорвалось: в России взлетело в воздух авто высокопоставленного военного
В Ростовской области взорвался автомобиль высокопоставленного оккупанта / Коллаж: Главред, фото: 1rnd.ru, скриншот из видео

В Ростовской области РФ взорвалась машина высокопоставленного оккупанта. Российский военный успел выпрыгнуть из автомобиля, который уже начал гореть. Об этом сообщил пропагандистский Telegram-канал ASTRA.

Легковая машина взорвалась в Миллерово Ростовской области. По словам очевидцев, авто начало гореть на дороге, а через некоторое время взорвалось.

По данным пропагандистов в машине был начальник штаба воинской части Вадим Собеский. Военному чиновнику удалось выскочить из горящего авто.

видео дня

"Вадим Собеский ехал на своей Volvo, когда авто внезапно зашипело и начало дымить. Офицер покинул салон и почти сразу после этого прогремел взрыв", - пишут в Telegram-канале "112".

По предварительным данным, начальник штаба не пострадал. Одной из основных причин "неприятного" инцидента считают неисправность газового оборудования.

Что известно о Вадиме Собеском?

Вадим Собеский родился 28 января 1987 года в Кривом Роге, Днепропетровской области. В 2011 году он получил российский паспорт и поступил на службу в Вооруженные силы России. Сейчас он занимает должность начальника штаба воинской части №75391 с воинским званием майор.

Собеский занесен в базу данных "Миротворец" как российский военный преступник. Он был активным участником российско-белорусской военной агрессии против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года. Известно, что Собеский непосредственно причастен к геноциду украинского народа, в частности к ведению боевых действий против гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры.

Ликвидация коллаборантов и оккупантов - новости по теме

Напомним, 5 мая в оккупированном Бердянске Запорожской области ликвидировали коллаборанта, организатора застенков в исправительной колонии. Под его автомобиль заложили взрывчатку, которая сработала, и коллаборанта уничтожили на месте.

Также 1 апреля в оккупированном Старобельске Луганской области был уничтожен коллаборационист Валерий Чайка. Он перешел на сторону российских оккупантов в 2022 году после захвата города.

Как сообщал Главред, во временно оккупированном Луганске был уничтожен известный предатель, бывший начальник "народной милиции" так называемой "ЛНР" и "депутат народного совета ЛНР" Михаил Филипоненко. Коллаборанта взорвали в его автомобиле, куда была заложена взрывчатка.

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