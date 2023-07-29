Суровая проверка-верификация: кто из пенсионеров рискует остаться без выплат

В Украине в результате очередной верификации некоторая часть пенсионеров лишится своих выплат. Об этом говорится в материале "Обозреватель".
Как говорят чиновники, проверку не смогут пройти те, кто получил выплату по поддельным документам, является переселенцем и не зарегистрировался по месту нового жительства.
Проверки (их проводят и Пенсионный фонд, и Минфин, и Минсоц) может оказаться, что пенсионер является переселенцем и не проживает по месту регистрации, либо же по какой-то причине не получал выплату в течение полгода, а также долго находился за территорией Украины. Во всех этих случаях государство имеет право отказать в пенсии такому пенсионеру.
По каким причинам могут забрать пенсию:
- если есть ошибка в фамилии;
- если выплаты получили по фальшивым документам;
- если какое-то время жили за границей;
- если не получали выплату шесть месяцев;
- если вы переселенец и сменили место проживания.
"Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины", – говорится в законодательстве Украины.
Пенсии в Украине
Напомним, что для украинцев запустят новые пенсии. Стало известно, кто сможет получить еще 7 тысяч гривен. В Украине вскоре планируют запустить дополнительный вид пенсии-меценатский. Такую пенсию смогут получить те, кому решит помочь родственник или знакомый.
В июле 2023 года состоится перерасчет пенсий - кто может получить до 1000 гривен. Речь идет о запланированной индексации на 19,7% пенсионных выплат госслужащим, работникам органов местного самоуправления, народным депутатам и ученым.
Украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Председатель правления Пенсионного фонда Украины рассказал, что в этом году уже провели индексацию пенсий и запланировали проведение нескольких массовых перерасчетов.
Украинцы массово судятся за пенсии. Суды в абсолютном большинстве случаев занимают позицию истцов и постановляют вернуть им доплаты, которые отменяют в ПФУ.
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