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Суровая проверка-верификация: кто из пенсионеров рискует остаться без выплат

Дмитрий Видоменко
29 июля 2023, 10:56 обновлено 29 июля, 10:56
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В Украине в результате верификации часть пенсионеров лишаться своих выплат, сообщают специалисты.
Пенсионер, монеты
Проверки будут проводить и Пенсионный фонд, и Минфин, и Минсоц / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине в результате очередной верификации некоторая часть пенсионеров лишится своих выплат. Об этом говорится в материале "Обозреватель".

Как говорят чиновники, проверку не смогут пройти те, кто получил выплату по поддельным документам, является переселенцем и не зарегистрировался по месту нового жительства.

Проверки (их проводят и Пенсионный фонд, и Минфин, и Минсоц) может оказаться, что пенсионер является переселенцем и не проживает по месту регистрации, либо же по какой-то причине не получал выплату в течение полгода, а также долго находился за территорией Украины. Во всех этих случаях государство имеет право отказать в пенсии такому пенсионеру.

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По каким причинам могут забрать пенсию:

  • если есть ошибка в фамилии;
  • если выплаты получили по фальшивым документам;
  • если какое-то время жили за границей;
  • если не получали выплату шесть месяцев;
  • если вы переселенец и сменили место проживания.

"Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины", – говорится в законодательстве Украины.

Пенсии в Украине

Напомним, что для украинцев запустят новые пенсии. Стало известно, кто сможет получить еще 7 тысяч гривен. В Украине вскоре планируют запустить дополнительный вид пенсии-меценатский. Такую пенсию смогут получить те, кому решит помочь родственник или знакомый.

В июле 2023 года состоится перерасчет пенсий - кто может получить до 1000 гривен. Речь идет о запланированной индексации на 19,7% пенсионных выплат госслужащим, работникам органов местного самоуправления, народным депутатам и ученым.

Украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Председатель правления Пенсионного фонда Украины рассказал, что в этом году уже провели индексацию пенсий и запланировали проведение нескольких массовых перерасчетов.

Украинцы массово судятся за пенсии. Суды в абсолютном большинстве случаев занимают позицию истцов и постановляют вернуть им доплаты, которые отменяют в ПФУ.

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