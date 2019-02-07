Предвыборные борды Порошенко оказались плагиатом рекламы Путина

Предвыборный плакат Блока Петра Порошенко "Солидарность" "Реальні справи, а не брехливі обіцянки" оказался "копипастой" другого предвыборного плаката - он повторяет рекламу российской партии "Единая Россия" и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Слоган "Реальные дела, а не ложные обещания", который размещен на бордах БПП, практически идентичен слогану "Реальные дела, а не пустые обещания", партии ЕР.

На подозрительное совпадение обратили внимание пользователи сети..

Читайте также"Извращенец х****в": Порошенко высмеяли за подачу документов в ЦИК "через задний проход""Все уже насладились "чисто реальными" бордами Порошенко? Ну так знайте - это калька с кампании "Единой России" и Путина "Партия - реальных дел". Видимо вся кампания Порошенко уже прямо управляется из России. А "Геть от Москвы" - это попытка скрыть от нас это знание!Кто громче всех кричит "держи вора"?", - написал политолог Михаил Чапыга.

Он также уточнил, что теперь понятно, почему Порошенко на форуме по своему самовыдвижению разместил свой портрет рядом с портретом Путина.

Напомним, ранее в Сети высмеяли тяжелую порцию пропаганды Порошенко в телеэфире.