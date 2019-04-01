У пророссийских кандидатов больше нет шансов на выборах в Украине – Die Presse

Владимир Зеленский в своем штабе / GettyImages

Скатерти для пинг-понга, зеленые мешки с фасолью и мигающие экраны: в пресс-центре Владимира Зеленского в воскресенье преобладала расслабленность в сопровождении хаус-музыки. Комик победил в первом туре с результатом в 30% и во втором туре встретится с действующим президентом Петром Порошенко. Об этом идет речь в материале австрийского издания Die Presse, перевод которого публикует Главред.

"Это первый шаг к большой победе", - сказал Зеленский, поднявшись на сцену со своей женой Еленой. Он поблагодарил всех тех, кто голосовал "не по приколу" за него. "Существует много экзит-полов, но только один президент", - сказал Зеленский, ссылаясь на лозунг своего конкурента Порошенко ("Есть много кандидатов, но только один президент").

Хороший результат политически неопытного комика и кинопродюсера объясняется общим разочарованием после 5 лет пребывания у власти Петра Порошенко. Многие недовольны главой государства, который выполнил лишь часть своих обещаний, данных в 2014 году. Порошенко, который в то время выступал в качестве динамичного предпринимателя, теперь считается представителем старой, постсоветской элиты и олигархом, который зарабатывал деньги на кондитерском и оружейном бизнесе.

Читайте такжеЗеленский после победы продолжит евроатлантический курс Украины – PoliticoПобеда во втором туре зависит, среди прочего, от рекомендаций проигравших кандидатов в первом туре и от общей мобилизации избирателей. Даже скандалы в СМИ, которые накапливались в последние недели, по-прежнему повлияют на мнение избирателей в течение следующих трех недель.

Порошенко, в основном, поддерживают, армия и госаппарат, поскольку он смог обеспечить стабильность и безопасность в трудные времена. Но имидж действующего главы государства в последнее время сильно испорчен коррупционными скандалами.

Дальнейшее сближение страны с Европой не поставил под сомнение ни один из трех фаворитов первого тура. И Порошенко, и его соперники Зеленский и Юлия Тимошенко видят будущее страны в сближении с ЕС и НАТО.

Ранее на президентских выборах в Украине прозападная ориентация всегда сталкивалась с сильным и дружественным к России лагерем. Сегодня эти кандидаты стали аутсайдерами гонки. Это главное изменение за последние пять лет в результате Майдана и последующих конфликтов с Россией. Словом, у кандидата с пророссийской программой сегодня в Украине больше нет шансов на победу в выборах. Аннексия Крыма и продолжающаяся война на Донбассе сплотили граждан и укрепили национальное самосознание.