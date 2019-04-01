Результат Зеленского в первом туре – это приговор украинской власти – The New York Times

Владимир Зеленский / Reuters

По предварительным результатам выборов президента Украины, Владимир Зеленский показал первый результат в первом туре президентских выборов в Украине и таким образом вынес приговор действующему политическому классу страны. Об этом пишет американское издание The New York Times.

После закрытия избирательных участков Зеленский и Порошенко не теряли долго времени и сразу же стали нападать друг на друга. "Я хочу поблагодарить всех украинцев, которые проголосовали сегодня не по приколу. Это только первый шаг к нашей победе", – заявил Зеленский.

Читайте такжеЗеленский устроил идеальное унижение ПорошенкоПорошенко в свою очередь подчеркнул, что время для шуток прошло, и что Зеленский будет слабым президентом, именно таким, которого ищет президент России Владимир Путин: "Путин мечтает о мягком, покорном, нежном, хихикающем, неопытном, слабом, идеологически аморфном и политически неопределенном президенте. Мы подарим ему это?", - риторически спросил Порошенко.

Среди множества кандидатов, большинство из которых были политиками, Зеленский выделялся как звезда популярного телесериала..

"У него все получилось, потому что в Украине доминирует отчуждение к действующим политикам", - отмечает Роберт Бринкли, бывший посол Великобритании в Украине, который сейчас является председателем Украинского института в Лондоне.

Основной упрек украинским политикам состоит в том, что последние 27 лет страной управляет правительство олигархов, которое принимает решение в интересах олигархов.

Читайте такжеПять главных сенсаций: чем удивили результаты выборов президентаНесмотря на антиправительственные восстания в 2004 и 2014 годах, фундаментальный облик страны остается неизменным. Возможности для злоупотребления государственными тендерами и другие виды коррупции были уменьшены, но не устранены. По данным опроса, проведенного Gallup в марте 2019 года, всего 9% украинцев доверяют правительству, а 91% считают его коррумпированным.

Это спровоцировало подъем Зеленского, который размыл границы между его телевизионным персонажем и своей кандидатурой. Многие избиратели говорят, что они чувствуют себя так, как будто знают его в течение многих лет, подобно тому, что многие американцы говорят о президенте Трампе.