Победа Зеленского откроет новую страницу в мировой истории

Владимир Зеленский / Facebook.com

В среду вечером десятки миллионов украинцев приготовились, чтобы мельком увидеть свое политическое будущее. В третьей части комедийной драмы "Слуга народа" можно было наблюдать узнаваемые лица.

Был "Дмитрий Суриков", циничный, коварный молочный барон-президент (читай: украинский президент – шоколадный барон).

Была "Жанна д'Борисенко", оператор-манипулятор, которая беспокоилась о нехватке времени для того, чтобы стать президентом (читай: украинская Жанна д'Арк, Юлия Тимошенко, которая пытается в третий раз стать президентом).

И там был "Василий Голобородько", учитель, ставший президентом, и человек из народа, которого сыграл не кто иной, как комик и настоящий лидер президентской гонки Владимир Зеленский.

Намеки были далеко не тонкими.

Читайте такжеПощечина политикуму: почему украинцы поддерживают ЗеленскогоВ шоу показали, как президента бросили в тюрьму - это намек на шутку Зеленского в прошлом месяце о том, что Петр Порошенко баллотируется на второй срок только, "чтобы избежать первого [тюремного] срока".

Затем Жанна д'Борисенко (Тимошенко) вступает в должность президента, обещая всем и все. ("Если я сказала, что я сделаю это, то я сделаю это" - это ее ключевое обещание, никогда не выполняемое.)

Увы, Д'Борисенко поссорилась с олигархами, которые ее контролируют, и она отстранена от должности через 50 дней. Нация обанкротилась и ждет революцию на Майдане.

К моменту освобождения нашего героя Голобородько из тюрьмы страна была разделена на 28 независимых государств. Украина ограничена пределами города Киева. И даже Троещина отделилась, чтобы сформировать свое собственное мелкое государство.

Как минимум, это был мастер-класс по троллингу. Но, кажется, в последнем телешоу Зеленского было гораздо больше, чем просто шутки.

Смазывая политическую реальность драматической выдумкой, шоу предложило новый план того, как взаимодействовать с избирателями и влиять на них в мире постправды Трампа.

Кандидатура Зеленского - далеко не первый случай, когда шоумен использует свою популярность и узнаваемое лицо, чтобы войти в политику.

С самого начала международные СМИ находили сходство между Зеленским и Трампом. В конце концов, оба они поднялись на волне разочарования и стали политиками антиполитического характера.

Зеленский, со своей стороны, предпочитает говорить о Рональде Рейгане. Но он идет намного дальше в постмодерн, чем любой из американских шоуменов. Возможно, больше, чем любой кандидат в президенты в истории, когда невозможно отличить человека от маски, персонажа от кандидата и избирателя от телезрителя.

Читайте такжеПочему украинцам по душе "веселый танк" ЗеленскийЕго команда, например, высмеяла идею традиционной избирательной кампании, предпочитая вместо этого проводить бесплатные "концерты".

Политических дискуссий было очень мало. Комик, конечно, не единственный кандидат, который мало общался со СМИ. Два других лидера президентской гонки были еще менее готовы общаться с независимыми журналистами. Придется очень усердно работать, чтобы понять, на что действительно претендует Зеленский, который не имеет политической истории за собой. Слияние человека и маски позволяет кандидату избежать ответственности за свои слова.

Например, стратег Зеленского Дмитрий Разумков изо всех сил старался дистанциировать своего кандидата от шутки о Порошенко касательно "двух сроков". Это была своенравная шутка. Президент Зеленский никогда не шутил бы о таких вещах.

Но, подобно 24 умам Билли Миллигана (документальный роман Даниеля Киза, рассказывающий историю Билли Миллигана, первого человека в истории США, который признан невиновным в совершении преступления по причине диссоциативного расстройства личности, - ред.), никогда не ясно, где заканчивается персонаж Голобородько и начинается кандидат Зеленский.

Вы можете только представить, что сделал бы Трамп, если бы имел возможность показать на телевидении в прайм-тайм свое видение будущего. Показать нации себя, как национального спасителя в прямом сопоставлении с группой жалких людей, коррумпированных и нечестных оппонентов.

Читайте такжеПочему Зеленский – единственный достойный выбор для УкраиныЭтого, конечно, недостаточно, чтобы разработать новые уровни манипуляций. Блеск кампании Зеленского состоит в том (это, между прочим, отличает ее от кампании Трампа), что он имеет имидж хорошего, объединяющего парня с умеренными позициями. В поляризованном, милитаризованном медийном пространстве Украины, как правило, нет достаточных ресурсов, и Зеленский-Голобородько много делает для того, чтобы восполнить этот пробел.

Так что перед нами персонаж президента - обычного парня, борющегося с коррупцией. Он за идею, что в Украине должно быть два языка, но украинский остается государственным. Он за россиян, но против Путина. Он за выплату пенсий обнищавшим пенсионерам на оккупированном Донбассе. И он занимает чрезвычайно разумную позицию в отношении Крыма, признавая очевидное: полуостров не будет возвращен Украине, пока Владимир Путин остается у власти.

"Зеленский не оскорбляет мексиканцев, и он не говорит о строительстве стен", - отмечает журналист и редактор Наталья Гуменюк. – Это затрудняет выбор демократически настроенным украинцам, которые понимают, что не все есть реальностью. Мы все видим обман и задаемся вопросом о его отношениях с ловким олигархом Игорем Коломойским. Но мы также задаемся вопросом, могут ли разумные позиции виртуального президента сделать реальность более приемлемой".

В воскресенье Зеленский предложит свои различные возможности украинскому электорату на выборах, которые обещают быть наименее предсказуемыми за последнее время.

С одной стороны, голосование станет проверкой украинской истории после Майдана: довольны ли избиратели политикой Порошенко, ростом цен на коммунальные услуги, беспокойством по поводу того, кто лучше всего защитит страну.

Читайте такжеФеномен Зеленского как главный итог новых президентских рейтинговНо выборы также обещают стать битвой между двумя системами манипулирования избирателями – старой и новой.

Если верить местным СМИ, команда действующего президента вернулась ко многим уловкам старой школы: усиление милитаристских угроз, предвыборные союзы с региональными "крестными отцами", пенсионные выплаты накануне выборов и стремление ограничить явку среди тех, кто менее всего склонен правильно проголосовать. По мнению команды Зеленского, это также включает в себя и угрозу того, что весенный призыв ограничит голосование молодежи.

Один из последних опросов, опубликованных перед выборами, показал, что тактика президента Порошенко пользуется определенным успехом. Согласно этим данным, Порошенко уже на втором месте после Зеленского с 22,1% против 24,1%. Это серьезный и во многом неожиданный скачок в его электральном рейтинге.

Еще неизвестно, можно ли превратить мощный финиш в возможную победу. Если этого не выйдет, и Зеленский станет президентом, вполне возможно, что выборы откроют новую страницу не только в украинской, но и в мировой истории.

Оливер Кэролл, британский журналист для The Independent