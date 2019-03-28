Украина показала, как может играть Трампом в своих интересах

Дональд Трамп / Reuters

Теперь, когда доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, по-видимому, очистил репутацию президента Дональда Трампа от заговора с Россией, сторонники президента и его сын выдвигают новую идею - настоящий сговор был не между Трампом и Россией, а между Хиллари Клинтон и Украиной.

Этот причудливый нарратив пришел из Киева, где президент Украины Петр Порошенко борется за свою политическую жизнь на президентских выборах. Путь, который он заимствовал у Fox News, постов Трампа в Твиттере и нашей широкой общенациональной дискуссии, открывает нам глаза на то, как иностранные государства могут играть навязчивым президентом США.

Читайте такжеСговор с Путиным: кошмарам Трампа пришел конец?Порошенко, бизнесмен, который заработал миллионы на шоколадном бизнесе, отстает в соцопросах за несколько дней до первого тура президентских выборов. Он не герой и не злодей. Он возглавляет свою страну с тех пор, как революция 2014 года свергла прокремлевского лидера, за этим последовала аннексия Крыма Москвой и начало мятежа, поддерживаемого Россией на востоке Украины, унесшего жизни уже 13 000 человек. Несмотря на это, Порошенко также является довольно типичным постсоветским олигархом, который никоим образом не реформировал политическую, судебную или экономическую систему своей страны.

Больше всего потрясло команду Порошенко выступление 5 марта посла США в Украине Мари Йованович, которая своевременно и оправданно раскритиковала коррупцию в стране накануне выборов 31 марта. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill 20 марта заявил, что возбудит уголовное дело по факту предполагаемой попытки высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов Украины вмешаться в президентские выборы 2016 года в США.

Луценко утверждает, что глава НАБУ Сытник преднамеренно слил доказательства получения руководителем кампании Трампа Полом Манафортом денег от партии бывшего президента Украины Виктора Януковича - с целью посодействовать избирательной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году. Манафорт ранее был советником Януковича, а передача информации о платежах Манафорту способствовала его уходу из команды Трампа и подтвердила обвинения в сговоре с Россией. Информация о сговоре Украины и команды Клинтон стала вирусной, набрав 25 тысяч ретвитов в соцсетях.

Удручающее следствие этого печального шоу заключается в том, что иностранные государства могут залезть в голову президента США, следуя простой формуле: найдите какой-нибудь способ связать свое раздражение и досаду с одержимостью президента США выборами 2016 года и дело с концом.

Здесь необходимо сделать три дополнительных замечания. Во-первых, журналист американского издания The Hill представляет Луценко как борца с коррупцией, приверженного истине и совершенно не мотивированного политикой. Нет ничего более далекого от правды. Генеральный прокурор Украины крайне неквалифицирован (у него нет юридического образования), он затормозил все серьезные антикоррупционные дела с момента его избрания на должность и защищал своих друзей, включая Порошенко.

Во-вторых, разговоры о "сговоре с Украиной" - это настоящая чушь. Луценко утверждает, что у него есть запись о том, что НАБУ слило записи Манафорта для помощи Клинтон. Артем Сытник, глава НАБУ отрицает эти обвинения. Сытник - один из неизвестных украинских героев последних пяти лет, его агентство боролось за то, чтобы посадить членов коррумпированной элиты Украины за решетку. Если у Луценко есть запись, давайте послушаем.

Читайте такжеКак Трамп развел Порошенко и Ко как котятВ-третьих, Луценко обвиняет посла США в Украине Мари Йованович во вмешательстве в его работу и предоставлении списка людей, которых не нужно преследовать по закону. Посольство США категорически отрицает абсурдное заявление Луценко. Необоснованное утверждение Луценко является явным возмездием за выступление посла, осуждающего правительство за отсутствие борьбы с коррупцией.

Механизм информационной операции, которую разработали миньоны Порошенко, очевиден. Луценко использовал журналиста The Hill, чтобы добраться до Трампа, чей пост в Твиттере заставил тысячи людей болтать о несуществующем сговоре. Последующая болтовня угрожает сорвать рациональные дискуссии, опорочить дипломатов, которые делают свою работу, и отвлечь нас от более важных дел.

Реальный вопрос заключается в следующем: если группа малоизвестных иностранцев, о которых мало кто из американцев когда-либо слышал, может так легко играть Трампом, то что остановит других сделать то же самое?

Мелинда Херинг, старший научный сотрудник Института внешней политики для The Washington Post