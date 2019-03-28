Украина показала, как может играть Трампом в своих интересах

Мелинда Херинг

Старший научный сотрудник Института внешней политики (США)

28 марта 2019, 09:57

Иностранные государства могут залезть в голову президента США, следуя простой формуле.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Reuters

Теперь, когда доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, по-видимому, очистил репутацию президента Дональда Трампа от заговора с Россией, сторонники президента и его сын выдвигают новую идею - настоящий сговор был не между Трампом и Россией, а между Хиллари Клинтон и Украиной.

Этот причудливый нарратив пришел из Киева, где президент Украины Петр Порошенко борется за свою политическую жизнь на президентских выборах. Путь, который он заимствовал у Fox News, постов Трампа в Твиттере и нашей широкой общенациональной дискуссии, открывает нам глаза на то, как иностранные государства могут играть навязчивым президентом США. 

Читайте такжеСговор с Путиным: кошмарам Трампа пришел конец?Порошенко, бизнесмен, который заработал миллионы на шоколадном бизнесе, отстает в соцопросах за несколько дней до первого тура президентских выборов. Он не герой и не злодей. Он возглавляет свою страну с тех пор, как революция 2014 года свергла прокремлевского лидера, за этим последовала аннексия Крыма Москвой и начало мятежа, поддерживаемого Россией на востоке Украины, унесшего жизни уже 13 000 человек. Несмотря на это, Порошенко также является довольно типичным постсоветским олигархом, который никоим образом не реформировал политическую, судебную или экономическую систему своей страны.

Больше всего потрясло команду Порошенко выступление 5 марта посла США в Украине Мари Йованович, которая своевременно и оправданно раскритиковала коррупцию в стране накануне выборов 31 марта. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill 20 марта заявил, что возбудит уголовное дело по факту предполагаемой попытки высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов Украины вмешаться в президентские выборы 2016 года в США.

Луценко утверждает, что глава НАБУ Сытник преднамеренно слил доказательства получения руководителем кампании Трампа Полом Манафортом денег от партии бывшего президента Украины Виктора Януковича - с целью посодействовать избирательной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году. Манафорт ранее был советником Януковича, а передача информации о платежах Манафорту способствовала его уходу из команды Трампа и подтвердила обвинения в сговоре с Россией. Информация о сговоре Украины и команды Клинтон стала вирусной, набрав 25 тысяч ретвитов в соцсетях.

Удручающее следствие этого печального шоу заключается в том, что иностранные государства могут залезть в голову президента США, следуя простой формуле: найдите какой-нибудь способ связать свое раздражение и досаду с одержимостью президента США выборами 2016 года и дело с концом.

Здесь необходимо сделать три дополнительных замечания. Во-первых, журналист американского издания The Hill представляет Луценко как борца с коррупцией, приверженного истине и совершенно не мотивированного политикой. Нет ничего более далекого от правды. Генеральный прокурор Украины крайне неквалифицирован (у него нет юридического образования), он затормозил все серьезные антикоррупционные дела с момента его избрания на должность и защищал своих друзей, включая Порошенко.

Во-вторых, разговоры о "сговоре с Украиной" - это настоящая чушь. Луценко утверждает, что у него есть запись о том, что НАБУ слило записи Манафорта для помощи Клинтон. Артем Сытник, глава НАБУ отрицает эти обвинения. Сытник - один из неизвестных украинских героев последних пяти лет, его агентство боролось за то, чтобы посадить членов коррумпированной элиты Украины за решетку. Если у Луценко есть запись, давайте послушаем.

Читайте такжеКак Трамп развел Порошенко и Ко как котятВ-третьих, Луценко обвиняет посла США в Украине Мари Йованович во вмешательстве в его работу и предоставлении списка людей, которых не нужно преследовать по закону. Посольство США категорически отрицает абсурдное заявление Луценко. Необоснованное утверждение Луценко является явным возмездием за выступление посла, осуждающего правительство за отсутствие борьбы с коррупцией.

Механизм информационной операции, которую разработали миньоны Порошенко, очевиден. Луценко использовал журналиста The Hill, чтобы добраться до Трампа, чей пост в Твиттере заставил тысячи людей болтать о несуществующем сговоре. Последующая болтовня угрожает сорвать рациональные дискуссии, опорочить дипломатов, которые делают свою работу, и отвлечь нас от более важных дел.

Реальный вопрос заключается в следующем: если группа малоизвестных иностранцев, о которых мало кто из американцев когда-либо слышал, может так легко играть Трампом, то что остановит других сделать то же самое?

Мелинда Херинг, старший научный сотрудник Института внешней политики для The Washington Post

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
выборы коррупция Петр Порошенко Хиллари Клинтон Дональд Трамп Юрий Луценко Игры интересы Мари Йованович иносми Мелинда Харинг
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:45
НАТО расширяет сотрудничество по вопросам безопасности на Черном море
10:17
Недолго ждать: Помпео рассказал, когда США и НАТО еще сильнее прижмут РФ из-за Украины Видео
10:16
Добронравов прокомментировал разрешение на въезд в Украину
10:14
Почему "Путин нападет" – манипуляции Банковой, а не реальность мнение
10:06
Агентство недвижимости в Киеве – как подобрать профессионалов новости компании
10:03
Аварийное открытие замков: как оперативно решить проблему новости компании
09:57
Выборы давят: эксперт рассказал, насколько упадет доллар до конца недели Видео
09:57
Украина показала, как может играть Трампом в своих интересах мнение
09:40
"У меня есть план": Порошенко порассуждал о том, что сделает в случае проигрыша на выборах
09:27
Усик отказался биться с россиянином и потерял титул чемпиона мира
09:26
Катастрофы и катаклизмы: астрологи призвали быть бдительнее из-за гороскопа на конец марта Видео
09:01
Скандал с Мораесом: УЕФА открыл против Украины дело Видео
08:43
"С тюльпанами в ж-пе": в Сети скандал из-за видео пьяного сына Порошенко Видео
08:28
Почему польский злотый становится самой популярной валютой в Украине мнение
07:58
Зима не сдается: когда по-настоящему потеплеет в Украине Видео
07:49
После решения Трампа по Голанским высотам Украина попыталась сесть на два стула мнение
07:22
День ангела Тимофея 2019 – поздравления и анимированные открытки Фото
07:16
Украина может начать судить Путина уже сегодня мнение
06:56
У Порошенко есть только один сценарий для победы на выборах мнение
06:10
Дитя порока: астрологи раскрыли уродливую правду о самом пьющем знаке Зодиака Видео
05:38
Британский ученый создал спирт, от которого не пьянеют
05:14
Именины Дениса 2019 – поздравления и анимированные открытки Фото
05:00
Священники сели в лужу, напечатав порноактера-"лысого из Браззерс" на религиозных брошюрах
04:18
Дочь Эминема похвасталась аппетитными формами в бикини
03:56
Нового президента Украины ожидают старые проблемы – Gallup
03:43
Неверная жена умудрилась родить двойню от разных отцов
03:07
Молодость, несмотря на возраст: эксперт-диетолог назвала самые полезные для организма продукты Видео
02:38
"Ножки огонь": Анна Семенович покрасовалась фигурой в стильной накидке
02:24
Ученые рассказали, как решить проблему ежедневного недосыпа
01:43
Коррупция и война разбивают надежды Украины на евроинтеграцию - Associated Press
01:06
В Дании отреагировали на заявление Нафтогаза об отказе по Северному потоку-2
00:44
Reuters: Дания готова одобрить строительство Северного потока-2
00:02
Взрывы и пожар в Кропивницком: что известно на данный момент Фото Видео
27 марта, среда
23:36
В НАБУ закрыли все дела о незаконном обогащении
23:17
"Не надо считать военных тупым мясом": бойцы Азова устроили "ледяной прием" Порошенко Видео
23:08
На пятницу запланированы дебаты между Зеленским, Тимошенко и Порошенко
22:31
В Кропивницком взорвалась газовая заправка Фото Видео
22:07
Добронравов равнодушно отреагировал на отмену запрета на въезд на Украину Видео
21:42
В Европе прогнозируют остановку Северного потока-2 на годы из-за Дании и Польши
21:35
Тимошенко и Зеленский выходят во второй тур, Порошенко оставляет тройку лидеров - соцопрос
21:20
В Виннице на митинге Порошенко схватились Нацкорпус и полиция: опубликованы фото,видео Видео
21:01
Галкин показал семейный замок с высоты птичьего полета Фото
20:49
Ляшко и Бойко "продинамили" Гриценко на эфирных дебатах: опубликовано видео Видео
20:21
Назначен евродепутат для наблюдения за выборами президента в Украине
20:00
"Есть некая ревность": политолог объяснил выпад Вакарчука в адрес Зеленского
19:25
Ушел из жизни трижды летавший на орбиту Земли космонавт
18:58
Трамп потребовал от РФ "убраться" из Венесуэлы
18:41
Александр Мороз объявил о снятии своей кандидатуры из-за фальсификаций
18:24
Дания отказала Газпрому по Северному потоку-2 - Нафтогаз
18:13
Кличко вручил 24 квартиры детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться