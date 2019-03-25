"Действовал без согласия президента": Луценко пояснил мотив атаки на посла США

25 марта 2019, 19:01

Генпрокурор утверждает, что заявление было его личной инициативой.

Юрий Луценко
Луценко заявил, что его атака на Йованович стала для Порошенко сюрпризом / УНИАН

Генеральный прокурор Юрий Луценко впервые прокомментировал свои обвинения в адрес посла Мари Йованович и директора НАБУ Артема Сытника.

В комментарии изданию Цензор.нет глава ГПУ высказался о деле бывшего главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

В ходе беседы он заявил, что президент Петр Порошенко в данном вопросе поддерживает главу Белого дома и пояснил свою атаку на посла США.

"Это возможно лишь при тесных отношениях двух президентов – Украины и США. Отношения между главами государств требуют доверия и честности. Все, что мешает отношениям президентов Порошенко и Трампа должно быть отброшено. Я действовал без согласия президента Порошенко, интервью The Hill – моя личная инициатива", - сказал Луценко.

Напомним, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович во время первой встречи передала ему список людей, деятельность которых не стоит расследовать.

Позже Порошенко заявил о поддержке Йованович.

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