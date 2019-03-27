После выборов Порошенко надо судить по законам военного времени

Около 30 тысяч контрактников не хотят продолжать службу в ВСУ, видя изнутри катастрофическую ситуацию / Генеральный штаб ВСУ

В Украине много специализированной военных предприятий, входящих в засекреченный государственный концерн Укроборонпром, но, к сожалению, они доведены до полуразрушенного состояния. За 5 лет концерн не позаботился об их техническом оснащении и интенсивном режиме работы. До сих пор, во время войны, весь ВПК действует на коммерческой основе, когда приоритетом является прибыль концерна, а не выполнение обязательств перед армией.

Понятно, что при такой системе работы оборонного комплекса предприятия пытаются продать армии продукцию по завышенным ценам и минимального качества. К тому же распределение концерном заказов между производителями далеко не прозрачно и не всегда объективно, то есть, загружающий не самые мощные и не самые модерновые производства.

Так, выяснилось, что лучшими военными предприятиями в последние 5 лет стали "Богдан" (хотя есть известный на полмира КРАЗ) или "Ленинская кузница", а не верфи на берегу Черного моря, которые были самыми мощными в советские времена. И известно по какой причине - их аффилированным собственником является Порошенко. Укроборонпром, получая деньги из государственного бюджета, распоряжается ими по своему усмотрению и, как мы узнали в последние недели, покупает и технику, и комплектующие к ней по искусственно завышенным ценам. Это и есть мародерством средств оборонного бюджета. Так никогда не хватит финансирования, хотя люди готовы делиться с армией последней копейкой! И при такой организации барыжной военной промышленности мы никогда не сможем пересилить врага. Такая организация является военным преступлением, а не уклонением от уплаты налогов, как это пытается представить генеральный прокурор.

Почему за 5 лет кровопролития не восстановлена и не наращенная сила ВПК? Почему производство всех комплектующих для нашего оружия не освоено нашей оборонной промышленностью? Кому это нужно и кому это выгодно? Только Москве. Кому выгодно экспортировать в Саудовскую Аравию лучшие образцы украинского оружия (танки Булат, новейшие атакующие дроны и прочее), не поставляя ее на Донбассе Кто заинтересован закупать у России комплектующие к танкам советской эпохи, поставки которых могут быть остановлены в любую минуту? Почему нет военной приемки продукции на оборонных заводах, позволило бы поставлять нужную технику и нужного качества в конкретные боевые подразделения? Кто ответит за поставку на фронт некомплекта и доукомплектования военной техники на месте, на коленке? Это - преступление. Многократные подрывы огромных складов оружия без расследования, обвинения и наказания, без выводов. Что это, как не преступление? Все это делает наши Вооруженные Силы слабыми и неспособными наказать врага, что бы нам не рассказывал на каждом перекрестке главнокомандующий о построении одной из сильнейших армий в мире.

И зачем нам вороватый Укроборонпром вместе с СНБОУ, который покрывает мародеров? Во времена войны все военное производство, а также заказ высокоточного оружия из-за границы целесообразно переподчинить министерству обороны, а главнокомандующий должен управлять штабом без коррумпированных посредников из СНБОУ.

Читайте также"Никто не укроется от гнева": Порошенко и Ко предрекли кару за хищения в оборонкеТо, что происходит в армии и в ВПК свидетельствует о нежелании Порошенко поднять нашу обороноспособность и добиться окончания войны с возвращением захваченных врагом территорий. Ему это выгодно. Он наживается на войне, помогает Путину затягивать властвование над Крымом и Донбассом, а тот в свою очередь не проводит никаких активных боевых действий, чтобы не испортить картинку "достижений" Порошенко. Все это видят изнутри те, кто на передовой. Следствием этого является нежелание продолжить службу в армии 30 тысяч контрактников и под огонь сейчас ставят неопытную молодежь. Он вешает лапшу на уши украинцев о решении проблемы дипломатическим путем, в то время как никаких дипломатических контактов в международном формате уже нет 2 года.

С ним на Западе никто не хочет иметь дело. Приостановлена ​​(со стороны стран Евросоюза) или ограничена (США) военно-техническая помощь. Литва заморозила свои инициативы оказать нам помощь по восстановлению Донбасса по примеру Плана Маршалла. Порошенко признали самым большим коррупционером-чиновником в мире, и, наконец, указали, что ему лично война выгодна. И что все так ему сойдет с рук? За преступления он должен понести наказание и судить его нужно будет по законам военного времени.

Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук, для Цензор.нет