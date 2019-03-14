Cможет ли Зеленский повторить успех Голобородько - The Washington Post

Владимир Зеленский / УНИАН

Во втором сезоне украинского популярного телешоу "Слуга народа" комик Владимир Зеленский играет школьного учителя, претендующего на пост президента, который лидирует в соцопросах на фоне недовольства избирателей политическим истеблишментом. Зеленский сейчас баллотируется на пост президента и в реальной жизни, и также лидирует в соцопросах. Об этом идет речь в статье на The Washington Post, перевод которой публикует Главред.

Читайте такжеЗеленский обгоняет Порошенко при любом раскладе: чем интересен новый соцопросПока продолжается смертельный конфликт Украины с поддерживаемыми Россией сепаратистами, 41-летний комик, не имеющий политического опыта, становится фаворитом в качестве нового главнокомандующего Украины. В чем причина? Спустя 5 лет после революции на Евромайдане, украинский народ снова жаждет перемен.

Уличные протесты в 2014 году ознаменовали решительный уход от Москвы, но они не привели к модернизации экономики и искоренению коррупции. Правительство и администрация президента Петра Порошенко были охвачены коррупционными скандалами. Экономика, страдающая от слабого доверия инвесторов и войны на индустриальном востоке, до сих пор не оправилась от коллапса. Наиболее популярные кандидаты, участвующие в избирательной кампании, представляют старую гвардию политиков: действующий президент Порошенко, являющейся шоколадным магнатом и одним из самых богатых людей Украины, а также бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.

Но у них все пошло не по плану. Зеленский, который объявил о своем выдвижении в новогоднюю ночь, опережает Тимошенко и Порошенко почти во всех опубликованных соцопросах с начала февраля. Главную роль здесь сыграло разочарование и недовольство современными политиками. Голосовать за Зеленского, по мнению Юлии Тимошенко, это все равно, что готовить борщ из Чебурашки (персонаж мультфильма советских времен, - ред.). – Это своего рода эксперимент, но он определенно не вкусный", - уверена Тимошенко.

Читайте также"Борщ из Чебурашки" vs "Лай из соседнего села": Зеленский поглумился над критикой от Тимошенко"Мы живем в параллельном мире", - говорит высокопоставленный западный дипломат в Киеве, который, как и многие его коллеги, поражен шоу "Слуга народа". – Люди путают, что реально, а что вымысел". Успех Зеленского чем-то напоминает избрание Трампа в США и комика Беппе Грилло в Италии. Возможно, поэтому ни одна президентская кампания в Украине ранее не имела такого головокружительного сочетания фактов и вымысла.

Как и его персонаж в "Слуге народа", Зеленский в реальной жизни, стал обращаться к избирателям в селфи-видео и записывать свои разговоры с обычными украинцами. Видеоролики реальной кампании Зеленского на его канале в YouTube содержат эпизоды из "Слуги народа".

В отличие от своего персонажа, Зеленский еще не потратил все деньги из предвыборного фонда, чтобы установить более безопасные, светящиеся тротуары по всей стране. И Зеленский уверяет, что, будучи президентом, также не будет неприлично отзываться об МВФ, как это делает его персонаж в сериале, потому что "в реальной жизни у нас нет на это права". Он утверждает, что его реальные жизненные принципы соответствуют принципам неподкупного, обычного человека, которого он играет в телешоу.

"В некоторой степени, у людей действительно есть ощущение, что парень на экране и парень в реальной жизни - это одно и то же лицо", - сказал Зеленский иностранным журналистам в начале марта. – Это может быть правдой".

Настоящая политика Зеленского - загадка. Он говорит, что выступает за интеграцию в ЕС и НАТО, но эти шаги должны быть одобрены народом на референдуме. Он говорит, что готов договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны на востоке Украины, не уступая территорий Донбасса и Крыма.

Читайте такжеЗеленскому доверяют вдвое больше, чем Порошенко: чем огорчил Банковую новый соцопросОн настаивает на том, что все влиятельные олигархи Украины будут равны перед судом. Но никто не может сказать, каким президентом будет Зеленский на самом деле. "Я думаю, что он сам ( ред.- Зеленский) не знает, какой будет его политика", - говорит политолог Владимир Фесенко.

По словам политолога, Зеленский - редкий кандидат, которому удалось преодолеть пропасть между Востоком и Западом, русскоязычными и украиноязычными в стране. В противовес этому, кампания Порошенко сосредоточена на вопросах национальной идентичности, религии и безопасности. Но его пребывание в должности омрачено коррупционными скандалами, особенно в оборонной сфере.

Мария Йованович, посол США в Украине, выразила недовольство украинскому руководству за неспособность к эффективной борьбе с коррупцией. "Становится все более очевидным, что уникальная для Украины возможность перемен, за которую была уплачена высокая цена пять лет назад на Майдане, еще не привела к антикоррупционным или правовым реформам, которых ожидают украинцы", - заявила Йованович.