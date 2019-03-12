Порошенко был готов обменять Крым на вступление Украины в ЕС и НАТО - Саакашвили

Петр Порошенко и Михеил Саакашвили / "24 канал"

Президент Украины Петр Порошенко в 2014-м рассчитывал своеобразным образом обменять отказ от полуострова Крым на вступление Украины в Европейский Союз и НАТО.

Такую историю поведал политик, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью журналисту и медиаменеджеру Дмитрию Гордону.

"Вот когда происходили эти события [русская весна и аннексия Крыма - Главред], у меня был разговор с Петром Порошенко. И он мне сказал: "Знаешь, Миша, ты же практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию — точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет, но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО"", - заявил политик.

Напомним, ранее Саакашвили рассказал, как Порошенко зарабатывал на эротике, а также назвал президента Украины "дебилом", поскольку тот обвинил его в пристрастии к наркотикам.