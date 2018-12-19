Яценюк, Петренко и Йованович открыли Межрегиональный правовой клуб в Киеве

19 декабря 2018, 19:55

Арсений Яценюк подчеркнул, что работа таких центров - это еще и выполнение социальной функции государства.

Арсений Яценюк подчеркнул, что в среднем 500 человек в год получают оправдательные приговоры благодаря работе адвокатов центров БПД
Арсений Яценюк подчеркнул, что в среднем 500 человек в год получают оправдательные приговоры благодаря работе адвокатов центров БПД / Народный фронт

Арсений Яценюк, Павел Петренко и Мари Йованович открыли Межрегиональный правовой клуб в Киеве.

В среду, 19 декабря, в Киеве состоялось открытие Межрегионального правового клуба в Киеве, созданного Министерством юстиции в рамках развития системы бесплатной правовой помощи и проекта "Я ИМЕЮ ПРАВО!". Об этом сообщается на сайте партии.

В открытии приняли участие, в частности, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, Министр юстиции Украины Павел Петренко, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович, временный поверенный в делах Посольства Канады в Украине Руслан Кац.

Арсений Яценюк напомнил, что первый центр правовой помощи был открыт 1 июля 2015 года: "За 3,5 года их в Украине уже 550. Открытие центров бесплатной правовой помощи, - это серьезный шаг к тому, чтобы Украина не просто называлась государством, где властвует верховенство права, а чтобы граждане страны знали, как это право их защищает".

Он подчеркнул, что в среднем 500 человек в год получают оправдательные приговоры благодаря работе адвокатов центров БПД: "Это те люди, которые не могли нанять адвокатов. Если бы не было центров бесплатной правовой помощи и не было адвоката, предоставленного этим центром, эти люди незаконно были бы заключенные. И это не цифры - это судьба каждого человека".

Арсений Яценюк подчеркнул, что работа таких центров - это еще и выполнение социальной функции государства. Получить бесплатную правовую помощь и услуги адвоката могут социально незащищенные граждане Украины: "Это малообеспеченные, инвалиды, пенсионеры. И это в том числе ответственность государства - обеспечить безвозмездную помощь для тех, у кого на нее нет средств. Так же, например, как государство обеспечивает субсидиями тех, у кого не хватает дохода для оплаты жилищно-коммунальных услуг ".

Лидер НФ подчеркнул, что работа БПД - один из важных элементов системы правосудия, однако "далеко не все завершено": "Не завершена судебная реформа. А это ключевой элемент формирования системы верховенства права в стране. Не завершено создание Антикоррупционного суда".

Он выразил благодарность правительствам Соединенных Штатов Америки и Канады за помощь в создании центров бесплатной правовой помощи.

Министр юстиции Украины Павел Петренко отметил, что Межрегиональные правовые клубы должны стать центрами нахождения инновационных решений, "которые приведут к основному - к восстановлению справедливости в нашей стране".

"Наша задача - чтобы в Украине закон и справедливость были одинаковы для каждого, независимо от его социального положения, имущественного статуса или возможностей. И именно к этому мы движемся через развитие системы бесплатной правовой помощи, без преувеличений являеющейся одной из лучших в Европе", - подчеркнул он.

Открытие центров юридической помощи было инициировано правительством Арсения Яценюка и Министерством юстиции в 2015 году. За это время в Украине открыто 550 центров и бюро правовой помощи. Сюда может обратиться любой гражданин за консультацией или советом. А представители социально незащищенных категорий могут получить адвоката для представительства интересов в суде. Это пенсионеры, инвалиды, воины и их семьи, переселенцы, малообеспеченные, дети-сироты и многие другие категории. Всего - более 8 миллионов украинцев.

За три года центры БПД получили 1,5 миллиона обращений по гражданским и административным делам. Состоялось 180 тысяч назначений адвокатов в вышеупомянутых категориях дел. Получено 2460 оправдательных приговоров по уголовным производствам.

Межрегиональный правовой клуб в Киеве - уже пятый, созданный при поддержке правительств США и Канады.

Еще четыре таких клуба работают в Днепре, Львове, Одессе и Харькове.

Правовые клубы имеют целью способствовать трансформации общественных отношений в правовой сфере. Среди задач - развитие организационной способности громад, усиление правовой осведомленности граждан и профессиональных сообществ, проведение мероприятий по обучению и развитию.

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Павел Петренко Народный Фронт Арсений Яценюк Мари Йованович
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