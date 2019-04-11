Polityka: Кто выиграет президентские выборы в Украине

11 апреля 2019, 01:09

В преддверии финального столкновения между Порошенко и Зеленским создается впечатление, что через 5 лет после Майдана украинцы открывают новую главу своей драматической истории.

Выборы 2019
Выборы 2019 / УНИАН

После первого тура президентских выборов в Украине все еще возможно. И дело не только в том, кто победит. Под вопросом остается фундаментальный выбор граждан с 2014 года, когда после революции достоинства они решили построить независимое правовое государство, связанное с Европейским союзом и НАТО. Можно сказать, что через пять лет Украина снова оказалась на начальном этапе. Об этом идет речь в материале польского издания Polityka, перевод которого публикует Главред.

16 процентов за пророссийских кандидатов

Читайте также"Европа или Россия": Порошенко предложил избирателям сделать выборВ первом туре два кандидата, представляющих пророссийскую идеологию, Юрий Бойко и Александр Вилкул из бывшей Партии регионов, получили в общей сложности 15,8% голосов. Пророссийская идеология – это внеблоковый статус Украины, конец мечтам о ЕС и НАТО, примирение с аннексией Крыма, строительство "Восточной Швейцарии" под протекторатом России, конечно же, с дешевым газом. Осенние выборы в Верховную Раду, вероятно, станут возможностью еще более укрепить позиции такой идеологии. И несмотря на ежедневные потери на Донбассе, а также действия Европы и США.

Лозунг Порошенко не объединил украинцев

Самая сложная ситуация - это, конечно, с Порошенко, сторонником евроатлантического курса, лицом Украины после Майдана. В начале кампании его сотрудники подсчитали, что, несмотря на низкие рейтинги (осенью 2018 года поддержка не превышала 8%), битва за второй тур завершится успешно, в которой он легко победит комика Владимира Зеленского. Первая часть плана была выполнена с огромными усилиями и деньгами.

Однако кампания, иногда напоминающая политические операции в африканских республиках, не открыла новую перспективу. Лозунг Порошенко - "Армия, язык, вера" - не объединял большинство украинцев. Есть много причин. В глазах подавляющего большинства избирателей, Порошенко перестал вызывать доверие. Особенно после раскрытия коррупции в его среде (друзья президента зарабатывали на контрабанде запчастей к военной техники из России). Порошенко уволил их, но эта история лишила его образа защитника родины и подвергла безжалостным атакам.

Читайте такжеУ Зеленского раскрыли его действия в случае победы на выборах ПорошенкоКампания перед первым туром стала возможностью напомнить обо всех грехах Порошенко. Наиболее важным является неспособность построить политический лагерь вокруг идеи независимой Украины. В начале срока у президента были солидные активы: поддержка из-за рубежа, высокий кредит доверия внутри страны, поддержка в Верховной Раде. Аналитики указывают, что Порошенко помешала двойная роль реформатора и олигарха. Результат, утверждают они, - плохие политические, экономические и кадровые решения. И, наконец, потеря доверия и лица.

Одинокий президент Порошенко

Порошенко все больше и больше одинок. Администрация президента, вероятно, все-таки верит в его победу. У Порошенко также есть много достижений, преимуществ и эффективного административного аппарата. И самым большим шансом для него могут быть ошибки и слабости конкурента. Так получилось, что только теперь, перед вторым туром, избиратели смогут познакомиться с программой и командой Зеленского. Одна из его ролей - президент в сериале "Слуга народа", принесла ему популярность. Он решил превратить это в настоящую политику. Это, как видите, получилось. Он все еще должен выиграть теледебаты с Порошенко. Именно после дебатов избиратели будут принимать решение. Для Порошенко это последний шанс вернуть поддержку. Опросы перед первым туром уже предсказывали его поражение.

Кто они – избиратели Зеленского?

Появление Зеленского - это результат кризиса в украинской политической системе. Избиратели поддержали его вслепую, потому что хотят видеть у власти нормальных и честных людей. Взгляды не так важны. Особенно, когда политика становится профессией для прагматиков. Зеленский набрал наибольшее количество голосов среди украинцев, проживающих в Польше, которых едва ли можно заподозрить в том, что они поддались влиянию российской пропаганды. Однако нельзя упускать из виду, что каждое действие Зеленского против Порошенко с энтузиазмом распространяется всеми российскими телеканалами: посмотрите, как он его "сделал".

Читайте такжеЗеленский рассказал о планах на переговоры с Путиным, курсе в ЕС и НАТО"В вопросе вступления Украины в Европейский Союз и НАТО должен быть проведен общенациональный референдум, - говорит Зеленский. – Вы не должны идти туда, куда вас не приглашают". Эксперты, анализируя его высказывания, видят в них признаки популизма. Некоторые даже называют его пророссийским. Сам кандидат решительно отрицает это. В преддверии финального столкновения между Порошенко и Зеленским создается впечатление, что через 5 лет после Майдана украинцы открывают новую главу своей драматической истории. Глава, в которой все возможно. Даже возврат в прошлое.

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