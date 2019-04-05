Украинцы видят в Зеленском "рыцаря на белом коне"

Владимир Зеленский / ВКонтакте

От Рональда Рейгана и Арнольда Шварценеггера до, конечно же, Дональда Трампа, это не первый случай, когда электорат решил бросить непроверенную знаменитость на вершины власти. Почти 20 лет назад, размышляя над попыткой Арнольда Шварценеггера стать губернатором Калифорнии, американский политолог Даррелл М. Уэст писал о том, почему знаменитости часто могут "перепрыгнуть" устоявшихся профессиональных политиков. Они способны привлекать больше внимания средств массовой информации, лучше смотрятся перед камерой, привлекают больше денег, и, кроме того, их хорошо воспринимают, как людей далеких от политики.

"В эпоху сильного гражданского цинизма в отношении обычных политиков, - писал Уэст, - избиратели часто видят в знаменитостях рыцарей на белом коне извне политического процесса, которые слишком богаты, чтобы их можно было купить, и поэтому они заслуживают доверия электората". Это лучшее описание, которое может объяснить сейчас феномен Зеленского в Украине.

Читайте такжеБез заборов и стен: как Зеленский сотворил политическое чудо"Я думаю, что многие избиратели считают Зеленского более искренним и честным, чем "нормальные" политики", - сказала мне Нина Янкович, сотрудник Центра Уилсона. Избиратели Зеленского, с которыми она разговаривала по всей Украине, "видят в нем человека, не привязанного к власти и который не связан с олигархами". С его комедийным и критическим вниманием к нынешней политической системе, Зеленский также меньше похож на Мартина Шина в американском сериале "Западное крыло" или на Кевина Спейси из сериала "Карточный домик", сказала Янкович, а больше похож на личность типа Джона Стюарта (американский комик, сатирик, актёр, писатель и продюсер, который известен своей телепередачей The Daily Show, представляющей собой пародию на новости вкупе с политической сатирой – ред.) или Стивена Кольбера (американский комик, телеведущий, актёр и писатель – ред.)

Но, как и многие знаменитые политические деятели до него, Зеленский подвергся критике за то, что занялся политикой не в самое лучшее время для страны. Журналисты, пытающиеся осветить предвыборную кампанию, неоднократно подчеркивали, что у Зеленского отсутствует конкретная политическая платформа. Янкович и другие предупреждают, что если Зеленский победит и станет следующим президентом Украины, ему нужно окружить себя командой умных и проницательных советников. После победы в первом туре, для Зеленского еще далеко не все решено. На его стороне много восторженных молодых украинцев, но не все. Если те, кто проголосовал за проигравших в первом туре кандидатов, поддержат Порошенко, то Зеленский может проиграть. А если он победит, то столкнется с ситуацией, которой могут позавидовать немногие главы государств в мире.

Майкл Коулборн, канадский журналист, специальный корреспондент в странах Восточной Европы для The New Republic