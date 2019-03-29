Может ли комик стать лидером Украины

Владимир Зеленский / Facebook

"Слуга народа" - это веселый украинский ситком, который в настоящее время транслируется на Netflix. Все начинается с того, что молодой учитель старших классов начинает выступать против коррупции и продажности политического класса в своей стране. "Почему все честные люди глупцы, а умные - воры?" - кричит всезнайка и честный историк Василий Голобородько своему коллеге. – Какие мы люди, когда продолжаем голосовать за этих чертовых лжецов, зная, что они мошенники?"

Читайте такжеПобеда Зеленского откроет новую страницу в мировой историиОдин из учеников Голобородько тайно снимает скандал через окно. Видео становится вирусным. Миллионы украинцев просят честного учителя выставить свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, на которых он неожиданно побеждает. В комедийном шоу, президент Голобородко пытается бороться с коррупцией и сломить мертвую хватку темных олигархов - с помощью своих старых одноклассников, которых назначает министрами. Как и "Западное крыло" на NBC, "Слугу народа" можно назвать согревающим упражнением для исполнения либеральных желаний - если сюжет сериала, на самом деле, не сбудется.

Актер и комик Владимир Зеленский, который играет идеалистического Голобородько, является лидером на предстоящих президентских выборах в Украине. Партия, которую он возглавляет, также называемая Слуга народа, предлагает радикальную антикоррупционную программу, основанную более или менее на сценарии телешоу. Как и его вымышленный коллега, 41-летний Зеленский - совершенно невероятный кандидат. Несмотря на то, что он учился на юриста, он никогда не работал по профессии и сразу начал заниматься комедиями, став национальной знаменитостью после невероятного выступления в украинской версии "Танцев со звездами". До основания своей партии в мае 2018 года у него не было политического или административного опыта. Он также невысокого роста и еврей - значительное, хотя и в основном непубличное препятствие в некоторых регионах Украины, которые не отличаютя филосемитизмом.

Читайте такжеПощечина политикуму: почему украинцы поддерживают ЗеленскогоПо крайней мере, сценарий "Слуги народа", также написанный Зеленским, показывает, что он не питает иллюзий. Все интересы, которые преследует вымышленный Голобородько, абсолютно точны: от коррумпированных генералов армии и командиров-шпионов, которые действуют как боссы мафии, до марионеток-олигархов, которые контролируют СМИ и покупают политиков, как часы. Чтобы обуздать мошенников-шпионов, Голобородько нанимает свою старую учительницу на должность главы СБУ на том основании, что старый боевой топор - самый страшный человек, которого он когда-либо встречал. Но шпионы быстро устраняют своего нового босса, подсыпая ей в чай психотропные препараты и снимает гримасы учительницы на камеру. Сценарий - горько ироничный намек на реальное отравление кандидата в президенты Виктора Ющенко в 2004 году мошеннической тайной полицией, которая поставила его на грань смерти и ужасно изуродовала лицо.

Но он хорошо понимает соблазны власти хороших парней, которые приходят к власти, думая, что они выступают на стороне ангелов. В шоу продажная семья избранного президента Голобородько немедленно отправляется в шоппинг-тур (собирает сумки с бесплатной одеждой у продавцов-подхалимов) и приступает к наполнению своей квартиры дорогими картинами. Жена нового министра обороны оставляет его, когда он отказывается от картонной коробки размером с холодильник, заполненной наличными, которую доставляют к его порогу.

В мире телевизионной комедии победит идеалистический молодой реформатор (спойлер). В реальном, "головорезном" мире украинской политики это не так уж и много. Почти каждый президент с 2004 года приходил к власти на платформе по борьбе с коррупцией - и Украина пережила две кровавые революции, в 2004 и 2014 годах, в попытке избавиться от эндемической коррупции. И все эти антикоррупционные популисты, включая действующего президента Петра Порошенко, быстро предали надежды избирателей и сами утонули в грязи. Украина, высокообразованная страна с населением в 43 миллиона человек, размером с Францию, занимает 120-е место из 180 стран в ежегодном индексе восприятия коррупции Transparency International. Сам Порошенко обвиняется в попытках политического выживания, а не в борьбе с коррупцией.

Читайте такжеПочему письмо против Зеленского ни на что не повлияетПроблемы Украины наиболее ярко иллюстрируются в Одессе. В мае 2015 года Порошенко назначил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили губернатором Одессы. Зажигательные реформы, которые Саакашвили пытался провести менее чем за полтора года, были подорваны укоренившейся местной элитой. В прошлом году борцы с коррупцией Михаил Кузакон и журналист Григорий Козьма едва не погибли, когда грузовик врезался в их автомобиль. Другие были застрелены и зарезаны. Мэр Одессы, Геннадий Труханов, в настоящее время находится под следствием по обвинению в хищении 6 миллионов долларов, но его осуждение кажется несбыточной мечтой. "Если бы Киеву было выгодно осудить Труханова, это бы уже произошло", - заявил Кузакон в недавнем посте, в котором он обвинил Порошенко в поощрении "безнаказанности и контроля над городами и регионами преступными группировками" в обмен на политическую поддержку. Порошенко горячо это отрицает.

Ясно, что Слуга Народа играет на нервах. Украинским избирателям надоели ложь и старые лица на политической карусели. Одним из соперников Зеленского в президентской гонке является бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Известная героиня Оранжевой революции 2004 года, сидела в тюрьме за газовые контракты с Россией. Поэтому неудивительно, что радикальный аутсайдер без политического опыта, клянется высушить политическое болото. Во многих отношениях Зеленский является либеральным зеркальным отражением Дональда Трампа.

Такое же настроение отвращения к старой гвардии преобладает в Словакии, где 45-летний адвокат Зузана Капутова является лидером на президентских выборах в эти выходные. В случае избрания она поклялась кардинально реформировать полицию, прокуратуру и судебную систему, ввести однополые браки и экологический контроль.

Читайте такжеПять причин, почему растет рейтинг ЗеленскогоСловакия является стабильным членом ЕС. Но Украина - страна в состоянии войны, частично оккупированная враждебным и непримиримым соседом. Улыбчивое новое лицо Зеленского, без сомнения, вызывает теплые чувства, поскольку он заключает в тюрьму нечестных полицейских и мэров. Но может ли он быть лидером военного времени, способным сразиться с Владимиром Путиным? "Когда Путин уйдет и если Россия когда-нибудь откажется от строительства империи, украинцы получат полное право избрать клоуна своим президентом", - утверждает Александр Мотыль из Университета Рутгерса. – Однако до этого времени они должны понимать, что руководить страной в современном опасном мире - не шутка".

Из-за того, что Зеленский лидирует в опросах с 20,7% голосов (Порошенко на втором месте - 11%, а Тимошенко - 8,1%), грязная политическая кампания против него уже началась. Его обвиняют в том, что он является марионеткой Коломойского. Оба евреи, что вызывает предположения о сионистском заговоре. Зеленский отрицает получение какой-либо поддержки от каких-либо олигархов - и говорит, что его кампания финансировалась за счет краудфандинговой кампании в интернете и доходов от телешоу.

Несмотря на его неопытность, Зеленский имеет хорошие возможности для преодоления некоторых разногласий, которые разделили Украину после российской аннексии Крыма в 2014 году и войны на Донбассе. Как и более половины граждан Украины, он дома говорит по-русски, а не по-украински. Интересно, что "Слуга народа" выходит почти полностью на русском языке, поскольку почти все украинцы говорят по-русски, а многие русскоязычные не знают украинского языка. Насильственное навязывание украинского языка как национального, в том числе в школах и университетах, стало основной причиной негодования на востоке страны. В 2015 году Зеленский выступил против призывов националистов запретить российским артистам выступать в Украине. И хотя он выступает за евроатлантическую интеграцию, он противостоит подстрекательской антироссийской риторике Порошенко.

Читайте такжеФеномен Зеленского как главный итог новых президентских рейтинговСтрана, которая хочет избрать президентом телевизионного актера, надеясь, что его сценарий политической реформы будет реализован, явно находится в крайне тяжелом положении. Но, возможно, такой политический аутсайдер, как Зеленский, имеет больше шансов, чем кто-либо другой из старой гвардии неудачников.

Оуэн Меттьюз, британский писатель, историк и журналист для Spectator