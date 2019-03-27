Украинская мова должна стать престижнее и лучше русского языка

Сейчас молодежь все больше говорит на украинском языке, потому что его попросту больше ценят. / radiosvoboda.org

То, что сейчас происходит под видом развития украинского языка является исключительно имитацией.

Нужна ли нам поддержка украинского языка? Конечно!

Для меня показательны два исторических примера. Первый – в одно время чешский язык практически исчез, потому что почти вся Чехия говорила на немецком, но, тем не менее, чехи вернули себе чешский язык. Второй – евреи всего мира не разговаривали на иврите. Это был язык молитв, Торы и исторического прошлого. А сегодня в Израиле это базовый язык общения.

Следовательно, можно и необходимо предпринимать усилия, чтобы нация имела свой язык. И Украине – тоже. Но порой у нас это делается настолько формально и настолько прямолинейно дубово, настолько много в этом агрессии и манипуляции, что, пожалуй, это больше вредит делу развития украинского языка, как общенационального и межнационального языков общения.

Если ты – татарин, венгр, румын, русский и живешь в Украине, то для тебя украинский язык должен выполнять, как минимум, эту функцию – общаться со всеми остальными на украинском языке. Но у нас это делается очень не по-умному.

Сейчас вопрос языка просто используется для выборной кампании, а не с целью, чтобы украинский язык получил должный статус, который он заслуживает в Украине.

Ведь он действительно во многом имеет свои преимущества перед русским языком.

Успех русификации был связан не с жесткими мерами, которые предпринимались империей против украинского языка. Наоборот, жесткие меры рождали языковое сопротивление. Такой запрет на украинский язык создал украинский театр, например, потому что в театре не разрешали делать постановки на украинском. А русификация произошла, как ни странно, мягким методом: с одной стороны, нам сообщили, что мы живем в многонациональном государстве, и должен быть язык, который должны учить все, потому что мы должны общаться с казахами, белорусами, эстонцами и т.д. Как ты в армии мог общаться на украинском языке, если в армии служили представители разных национальностей? В Украине нужно действовать так же.

С другой стороны, русский язык просто стал престижным. Я не помню, чтобы в моем детстве был запрет на украинский язык. Мой папа – из полтавского села, но он понимал: для того чтобы сделать карьеру, нужно выучить русский язык, потому что это – язык престижа. Ровно то же самое нам сейчас нужно делать с украинским языком. Нужно не русский запрещать, не вводить дискриминационные меры, а делать украинский язык престижным и модным.

В принципе, это без усилий политиков и так происходит благодаря музыке. Сейчас молодежь больше говорит на украинском языке, потому что его попросту больше ценят. Нужно, чтобы было больше произведений на украинском языке, значительно более качественные переводы и дубляжи иностранных фильмов. Когда-то услышал и абсолютно поддерживаю эту мысль:

Дубляж сериала "Альф" сделал в тысячу раз больше для украинского языка, чем все законы, все радетели и все борцы за украинский язык.

Это – очень хороший пример. Нужно больше таких "Альфов" – когда украинский язык просто выглядит интереснее и лучше.

Нужно сделать его модным и престижным, чтобы человеку самому хотелось на нем говорить. Запрет никогда к этому не приводит.