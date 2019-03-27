Украинская мова должна стать престижнее и лучше русского языка

Сейчас в языковом вопросе столько манипуляции, что это больше вредит делу развития украинского языка.
То, что сейчас происходит под видом развития украинского языка является исключительно имитацией.
Нужна ли нам поддержка украинского языка? Конечно!
Для меня показательны два исторических примера. Первый – в одно время чешский язык практически исчез, потому что почти вся Чехия говорила на немецком, но, тем не менее, чехи вернули себе чешский язык. Второй – евреи всего мира не разговаривали на иврите. Это был язык молитв, Торы и исторического прошлого. А сегодня в Израиле это базовый язык общения.
Следовательно, можно и необходимо предпринимать усилия, чтобы нация имела свой язык. И Украине – тоже. Но порой у нас это делается настолько формально и настолько прямолинейно дубово, настолько много в этом агрессии и манипуляции, что, пожалуй, это больше вредит делу развития украинского языка, как общенационального и межнационального языков общения.
Если ты – татарин, венгр, румын, русский и живешь в Украине, то для тебя украинский язык должен выполнять, как минимум, эту функцию – общаться со всеми остальными на украинском языке. Но у нас это делается очень не по-умному.
Сейчас вопрос языка просто используется для выборной кампании, а не с целью, чтобы украинский язык получил должный статус, который он заслуживает в Украине.
Ведь он действительно во многом имеет свои преимущества перед русским языком.
Успех русификации был связан не с жесткими мерами, которые предпринимались империей против украинского языка. Наоборот, жесткие меры рождали языковое сопротивление. Такой запрет на украинский язык создал украинский театр, например, потому что в театре не разрешали делать постановки на украинском. А русификация произошла, как ни странно, мягким методом: с одной стороны, нам сообщили, что мы живем в многонациональном государстве, и должен быть язык, который должны учить все, потому что мы должны общаться с казахами, белорусами, эстонцами и т.д. Как ты в армии мог общаться на украинском языке, если в армии служили представители разных национальностей? В Украине нужно действовать так же.
С другой стороны, русский язык просто стал престижным. Я не помню, чтобы в моем детстве был запрет на украинский язык. Мой папа – из полтавского села, но он понимал: для того чтобы сделать карьеру, нужно выучить русский язык, потому что это – язык престижа. Ровно то же самое нам сейчас нужно делать с украинским языком. Нужно не русский запрещать, не вводить дискриминационные меры, а делать украинский язык престижным и модным.
В принципе, это без усилий политиков и так происходит благодаря музыке. Сейчас молодежь больше говорит на украинском языке, потому что его попросту больше ценят. Нужно, чтобы было больше произведений на украинском языке, значительно более качественные переводы и дубляжи иностранных фильмов. Когда-то услышал и абсолютно поддерживаю эту мысль:
Дубляж сериала "Альф" сделал в тысячу раз больше для украинского языка, чем все законы, все радетели и все борцы за украинский язык.
Это – очень хороший пример. Нужно больше таких "Альфов" – когда украинский язык просто выглядит интереснее и лучше.
Нужно сделать его модным и престижным, чтобы человеку самому хотелось на нем говорить. Запрет никогда к этому не приводит.