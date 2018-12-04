Почему "Армия! Язык! Вера!" не спасут Порошенко

Новые лозунги не спасли рейтинг Порошенко / Reuters

Несколько социологических служб констатировали, что масштабная ультрапатриотическая компания Петра Порошенко под триадой "Армия! Язык! Вера!", если и прибавила популярности президенту, то не более 0.5-1%, что всеми признается статистической погрешностью. Итак, деньги потрачены огромные - а выхлопа нет. Инвестиции в патриотизм, выражаясь финансовым языком, не окупились.

Кстати, на чьи деньги вся Украина украшена билбордами, общество даже и не спрашивает - все понимают , что "Армия! Язык! Вера!" - это дело государственной важности, это, как пояснил Петр Алексеевич, вопрос национальной безопасности. Ну, а какие же тут могут быть вопросы об источниках финансирования, когда дело касается национальной безопасности?! Ни НАПК, ни Счетной палате и в голову не пришла бы такая глупая мысль как поинтересоваться. Нашлись деньги на благое дело, ну и хорошо! В конце концов президент мог профинансировать компанию и из своих личных средств. Человек он не бедный и за национальную безопасность он переживает больше всех - работа такая. Поэтому, я почти убежден, что так оно и было!

Читайте такжеЛичная драма Порошенко, или Как президент сам себя высекОднако, хватит ерничать и зададимся интересным вопросом: "А почему массированная политическая технология "Армия! Язык! Вера!", поистине героическое проталкивание Томоса, не подняли рейтинг Порошенко? "

Причина заключается в том, что многие политтехнологи допускают одну типичную ошибку. Суть ее схематично можно поясним следующим образом.

Электорат Порошенко, как и любого другого известного политика, состоит из двух частей: ядра и оболочки. Ядро носит устойчивый, консервативный характер, в него входят те люди, которые связывают с Порошенко удовлетворение своих базовых материально - экономических и духовных потребностей. Ядро президента - это:

1. Люди, входящие во властную вертикаль, кто не желает смены власти и члены их семей. Для них проигрыш Порошенко - это огромный риск потерять личный статус и доходы. Для этих людей совершенно не имеет значение ЧТО говорит или ЧТО делает президент - они всегда будут за него. Точнее за себя! По опыту любой президент или правящая партия всегда автоматически имеет поддержку 7-8% именно за счет тех, кто входит во властную вертикаль, т.е чиновничества и многих бюджетников. Кстати, именно по этой причине на данном этапе развития демократии в Украине крайне желательно лишить всех государственных служащих права голосовать, но это отдельная тема. Добавим, что если какой то президент имеет рейтинг ниже 7-8%, то это означает, что он опротивел даже своей собственной бюрократии и она желает его замены. Единственным из украинских президентов, кто умудрился очутиться в такой печальной ситуации, был Виктор Ющенко.

Читайте такжеВоенное положение - это и есть предвыборная фишка Порошенко?2. Национально патриотическая часть общества, которая готова простить Порошенко все слухи о его коррупции и вообще почти все что угодно, ради продолжения его деятельности, направленной уход от России и реализации в Украине этно-центрического проекта.

Два этих устойчивых электоральных слоя составляют ядро Порошенко и вместе дают ему приблизительно 5-6 %. Эта цифра очень информативная и из нее можно сделать интересные выводы, но сейчас поговорим об оболочке

Оболочка электората любого политика - это неустойчивая, подвижная часть, состоящая из людей, кто не может на политическом рынке найти для себя того политика, для которого он мог бы стать членом его ядра. Поэтому эти люди постоянно мечутся в поиске, постоянно меняют свои предпочтения в зависимости от получения новой информации. То есть в оболочке наблюдается некоторое динамическое равновесии внешне, но внутри наблюдается бурная турбулентность, как в кипящем чайнике.

Текущий рейтинг Порошенко колеблется на уровне 9-10%. Значит его оболочка составляет приблизительно 4-5%.

Мечта любого политика - расширить свое ядро до уровня не менее 20% но это очень сложно сделать. Это требует проведения многолетней, хорошо продуманной, целевой, устойчивой стратегии и достижения реальных, подчеркиваю - РЕАЛЬНЫХ, а не манипулятивных успехов в этом. В Украине с этой задачей пока никто еще не справился. Тем более это невозможно сделать быстро в течении нескольких месяцев. Значит, можно попытаться расширить свою оболочку.

Ультра патриотическая компания "Армия! Язык! Вера!" была направлена главным образом на укрепление своего ядра (часть 2), защиту его от посягательств со стороны Тимошенко и других конкурирующих патриотических партий. Этой цели Порошенко, видимо, достиг, хотя не факт и требует дополнительного изучения.

Читайте такжеНесорванные пломбы ПорошенкоА вот в оболочке достичь расширения не удалось. Дело в том, что оболочка неоднородна по своим политическим предпочтениям. Кому-то может понравиться лозунг "Мова", а кому-то нет. Кто-то из оболочки среагирует на идею единой православной автокефальной церкви, а кто-то посчитает, что это путь к православному фундаментализму и государственной религии и т.д. Поэтому любая новая идея, которую предлагает политик, как правило, вызывает разнонаправленные тенденции. Она расширяет и сужает его облочку одновременно.

Самый простой пример. Допустим Порошенко высказался в защиту ЛГБТ-сообщества, в надежде привлечь их голоса. Привлечет он их голоса? Несомненно! Но одновременно, часть электората из его оболочки откажет Петру Алексеевичу в симпатии. В данном конкретном случае Порошенко рискует даже разрушить вторую часть своего ядра. Первую - не рискует, первой части просто начхать на это, ей надо, чтобы Порошенко остался у власти любой ценой, хоть с ЛГБТ, хоть без, хоть с самим чертом!

Но принципиальный вопрос это : "А каков будет интегральный эффект от новой технологии, направленной на расширение оболочки? "Для того, чтобы ответить на этот вопрос, политехнологи должны проводить тщательное изучение структуры оболочки своего клиента. Это довольно сложно, требует высокой квалификации, и системной работы. В Украине этим практически никто не занимается - ни наши доморощенные политологи, ни тем более западные, который вообще плохо понимают нашу действительность.

А что же тогда делают наши политтехнологи, чем они руководствуются ? Как правило, они рассчитывают на здравый смысл, интуицию, свой предыдущий опыт, просто удачу и в большинстве случаев.... грубо ошибаются. Но многие банально раскручивают заказчика на бабло, причем самый выгодный клиент, это тот кто с деньгами и кто находится в печальной ситуации. Например, как Порошенко. Вообще приятно иметь с заказчиком, который хватается за соломинку. Такой, как правило, уже теряет голову и соглашается на все. Это, на сленге политтехнологов, глупый богатенький Буратино. Например, таким буратинкой для Манафорта оказалась Партия Регионов, точнее сам Янукович, потому что применять термин "партия" к регионалам, как-то смешно.

Читайте такжеПорошенко придумал, как снова стать президентомКогда клиент в отчаянии, то политехнологи могут вольно или невольно предложить ему технологии, которые разрушают даже его ядро! Таким решением, например, было объединение Бойко и Рабиновича. Сейчас рейтинги обоих несчастных пойдут вниз. Точнее уже пошли, а "сладкая парочка" пока проявляет редкую политическую недееспособность и импотенцию. Видимо, пришло осознание содеянного. Но дело сделано, дым назад в трубу не загонишь.

Ситуация для Порошенко за четыре месяца до выборов выглядит безрадостной. Его упорное нежелание бороться с коррупцией, слухи о его ненасытной страсти к денежным знакам и серьезное падение уровня жизни украинцев за период его каденции, практически не оставляют ему шансов для расширения свой оболочки нормальными технологиями. Поэтому остаются лишь крайне рискованные. Например, самая типовая для подобных ситуация - это торговля страхом. Люди очень боязливы по природе, поэтому в состоянии страха, они теряют голову и отдаются во власть первому кто, как они считают, может устранить угрозу. Например, так остался у власти Виктор Орбан. Напугал венгров массовой иммиграцией, а затем выступил их защитником на пути "варваров".

Подождем-посмотрим....