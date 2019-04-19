Зеленский до сих пор остается загадочным политиком – Bloomberg

19 апреля 2019, 08:07

Всех без исключения беспокоит вопрос, что будет делать главный комик страны после победы на выборах.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Чему Владимир Зеленский хорошо научился, играя роль украинского президента по телевидению, так это тому, что не нужно брать на себя никаких твердых обязательств, если хотите заполучить власть по-настоящему. Помимо обещаний очистить одну из самых коррумпированных стран Европы, во время кампании Зеленского практически отсутствовала реальная политика.

Как пишет Bloomberg, до сих пор не известно, что будет делать Зеленский на посту президента страны, находящейся на геополитической линии разлома между востоком и западом и чье будущее так важно для мирового порядка.

Читайте такжеУкраина переживает самую грязную предвыборную кампанию в истории – BloombergMorgan Stanley назвал Зеленского "чем-то загадочным" для финансовых рынков. Консалтинговая компания Eurasia Group отмечает нечеткость позиции Зеленского в отношении Международного валютного фонда, а также экономических и политических реформ. 

"Для нового типа кандидатов была открыта существующая политическая система, и Зеленский использовал эту возможность великолепно", - говорит Томас Эймонд-Ларитаз, управляющий директор компании по публичной стратегии Mercury, которая консультировала два предыдущих правительства Украины. – В то время как другие кандидаты обсуждали идеи, программа Зеленского оставалась крайне расплывчатой, и его кампания была сосредоточена на его личности как нового и незапятнанного лидера".

Зеленский окружил себя реформистами, стремление которых к переменам, вытеснило их из нынешней власти. Это такие люди, как Айварас Абромавичус и Александр Данилюк, бывшие министры экономики и финансов.

Читайте такжеЗеленский берет пример с президентов Франции и Бразилии – BloombergСуществуют также предположения, что бывшие чиновники из команды поддерживаемого Кремлем президента Виктора Януковича, свергнутого протестующими в 2014 году, оказывают влияние на повестку дня Зеленского. Зеленский отрицает это и обещает показать свою команду в преддверии второго тура. Он также неоднократно отрицал политические связи с миллиардером Игорем Коломойским.

Иван Баканов описывает своего друга детства Зеленского как лидера от природы и опытного переговорщика, который продвигает любого талантливого человека. "Он знает, как объединять людей", - говорит Баканов. – Он доверяет людям, и в этом его сила и слабость".

Ранее сообщалось, что за кандидата в президенты Владимира Зеленского во втором туре выборов намерены проголосовать 72,7% среди тех, кто намерен голосовать и определился со своим выбором.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
тайна Владимир Зеленский политика иносми загадка
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

08:07
Зеленский до сих пор остается загадочным политиком – Bloomberg
07:57
"Порошенко обманули": Коломойский назвал причину национализации Приватбанка Видео
07:45
Будет ли раздача российских паспортов жителям "ЛДНР" и чем это грозит
07:38
Игорь Романенко: Украине нужны ракеты, которые доставали бы до Урала и покрывали всю территорию России
07:35
"Мне не стыдно": Порошенко записал новое видеообращение и вспомнил свои ошибки Видео
07:13
Заготовки, "крот" и фразы-спасители: как кандидаты в президенты готовятся к дебатам
07:05
Зеленский на дебатах "поимеет" Петра Алексеевича во всех смыслах мнение
06:55
Грядет озеленение: что будет с Радой после выборов мнение
06:34
Вербное воскресенье – приметы и запреты дня: что можно делать и что нельзя Видео
06:34
"Жадный до денег и власти": эксперт рассказал, на что готов Порошенко ради президентства Видео
05:56
Астролог рассказал, уничтожат ли человечество роботы и искусственный интеллект
05:41
Поздравления с Песахом 2019 – тексты и открытки Фото Видео
05:15
Полнолуние 19 апреля: астрологи объяснили опасность этого явления Видео
04:48
Порошенко всегда старался быть копией Путина - политолог
04:11
Электоральный Майдан: социолог объяснил феномен Зеленского Видео
03:29
"Сосочек виден": Анна Седокова засветила грудь на пикантном фото
02:50
Названы самые популярные мифы о сне, негативно влияющие на здоровье
02:32
Ученые нашли в бороде мужчин больше микробов, чем в шерсти собак
02:01
В джинсовой куртке на голое тело: 52-летняя Холли Берри удивила сеть пикантным фото
01:09
Эксперт назвал три сценария, при которых Зеленский не станет президентом
00:33
Крупнейший в мире порносайт начал показывать пчелиное порно
00:20
Лига Европы: Арсенал обошел Неаполи, Челси обыграл Славию, Айнтрахт не оставил шансов Бенфике
18 апреля, четверг
23:49
"Порошенко – моя марионетка": Коломойский прокомментировал национализацию Приватбанка Видео
23:22
Названа причина пожара в Соборе Парижской Богоматери Видео
23:01
"Такая стратегия": Зеленский пояснил, почему не ходил на ток-шоу Видео
22:38
"Отношение как к скоту": зритель рассказал, что не понравилось на концерте Пугачевой Видео
22:35
Парубий резко заявил о недопущении досрочных выборов в парламент
22:21
Найкращі прості рецепти паски на Воскресіння Христове 2019 Видео
22:16
Футболист Шахтера назвал украинцев и россиян "народами-собратьями"
22:05
Порошенко провел заседание СНБО из-за Привата: что решили Видео
21:52
Зеленский на теледебаты не придет – штаб Видео
21:30
Зеленский представил свою команду: кто будет управлять Украиной в случае его победы Видео
21:25
Зеленский в эфире ток-шоу Право на владу: онлайн-трансляция (событие завершено) Видео
21:03
"Поздравляю украиноботов": жена Порошенко рассказала о шансах на победу
20:58
Савченко призналась, за кого будет голосовать во втором туре Видео
20:45
Порошенко созвал СНБО из-за ПриватБанка Видео
20:36
Трамп отреагировал на доклад по вмешательству РФ в выборы мемом из Игры престолов Видео
20:21
Миссис Украина-2019 выиграла невестка Поплавского
19:52
Робот от имени Порошенко попросил Тимошенко проголосовать за него
19:42
"Порошенко потоптался по всем, но его уделал шахматист": политолог объяснил, откуда у Зеленского такие высокие рейтинги Видео
19:29
Порошенко предупредил о дефолте из-за национализации Праватбанка Видео
19:02
Отмена национализации ПриватБанка: в банке сообщили, как теперь будут работать, и разъяснили на счет снятия денег со счетов Видео
18:54
"Они украли почти все": Зеленский призвал украинцев прийти на выборы Видео
18:26
Омелян заявил о старте покрытия украинских дорог 5G технологиями
17:58
В России покажут дебаты между Зеленским и Порошенко Видео
17:55
У Кличко отрапортовали об улучшении криминогенной ситуации в столице
17:35
"Не допустите Малороссию": Порошенко в обращении попросил прощения у народа Видео
17:22
Эксперт рассказал, как ударит по Украине "нефтяной" запрет Кремля
16:49
Погодные сюрпризы после Пасхи: синоптик предупредила украинцев о майских морозах Видео
16:25
"Позвали, чтобы поржать": Волочкова опошлила юбилейный концерт Пугачевой неуместными шпагатами Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться