Зеленский до сих пор остается загадочным политиком – Bloomberg

Владимир Зеленский / УНИАН

Чему Владимир Зеленский хорошо научился, играя роль украинского президента по телевидению, так это тому, что не нужно брать на себя никаких твердых обязательств, если хотите заполучить власть по-настоящему. Помимо обещаний очистить одну из самых коррумпированных стран Европы, во время кампании Зеленского практически отсутствовала реальная политика.

Как пишет Bloomberg, до сих пор не известно, что будет делать Зеленский на посту президента страны, находящейся на геополитической линии разлома между востоком и западом и чье будущее так важно для мирового порядка.

Читайте такжеУкраина переживает самую грязную предвыборную кампанию в истории – BloombergMorgan Stanley назвал Зеленского "чем-то загадочным" для финансовых рынков. Консалтинговая компания Eurasia Group отмечает нечеткость позиции Зеленского в отношении Международного валютного фонда, а также экономических и политических реформ.

"Для нового типа кандидатов была открыта существующая политическая система, и Зеленский использовал эту возможность великолепно", - говорит Томас Эймонд-Ларитаз, управляющий директор компании по публичной стратегии Mercury, которая консультировала два предыдущих правительства Украины. – В то время как другие кандидаты обсуждали идеи, программа Зеленского оставалась крайне расплывчатой, и его кампания была сосредоточена на его личности как нового и незапятнанного лидера".

Зеленский окружил себя реформистами, стремление которых к переменам, вытеснило их из нынешней власти. Это такие люди, как Айварас Абромавичус и Александр Данилюк, бывшие министры экономики и финансов.

Читайте такжеЗеленский берет пример с президентов Франции и Бразилии – BloombergСуществуют также предположения, что бывшие чиновники из команды поддерживаемого Кремлем президента Виктора Януковича, свергнутого протестующими в 2014 году, оказывают влияние на повестку дня Зеленского. Зеленский отрицает это и обещает показать свою команду в преддверии второго тура. Он также неоднократно отрицал политические связи с миллиардером Игорем Коломойским.

Иван Баканов описывает своего друга детства Зеленского как лидера от природы и опытного переговорщика, который продвигает любого талантливого человека. "Он знает, как объединять людей", - говорит Баканов. – Он доверяет людям, и в этом его сила и слабость".

Ранее сообщалось, что за кандидата в президенты Владимира Зеленского во втором туре выборов намерены проголосовать 72,7% среди тех, кто намерен голосовать и определился со своим выбором.