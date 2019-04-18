Зеленский объяснил, как будет общаться с народом в случае избрания

Владимир Зеленский / Reuters

Владимир Зеленский, шоумен и кандидат в президенты Украины, с большим отрывом лидирующий в соцопросах перед вторым туром выборов 2019, в случае своего успешного избрания продолжит общаться с украинцами через соцсети.

Соответствующее заявление он сделал в интервью порталу РБК-Украина. Зеленский заявил, что в случае победы на выборах он будет продолжать аналогично коммуницировать с людьми, как и во время своей предвыборной кампании – через соцсети. Более того, он крайне желает, чтобы Украина уже в ближайшем будущем стала "электронной страной".

"Я бы очень хотел. Мало того, я вам скажу, что в наших планах, я очень хочу, чтобы это сбылось, − электронная страна. Мы изначально от этой идеи, честно говоря, и решили идти в политику, и решили первые шаги коммуницировать именно так, как мы коммуницируем с обществом. Потому что я считаю, что так коммуницировать должны все топовые менеджеры страны. Люди должны в любой момент в телефоне задать вопрос чиновнику", − заявил он.

Напомним, Владимир Зеленский активнейшим образом использовал соцсети во время выборов президента Украины 2019. В частности, нашумевшие вызовы на дебаты на НСК Олимпийский своему главному оппоненту - Петру Порошенко, он бросал именно посредством соцсети Facebook.

К слову, позднее представители штаба Зеленского призвали его сторонников установить рекорд по селфи-фото во время второго тура выборов.