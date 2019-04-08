ФБР начало расследование против Коломойского

Игорь Коломойский / УНИАН

ФБР начало расследование в отношении бизнесмена Игоря Коломойского, которого подозревают в отмывании денег на территории США.

Такую информацию опубликовало издание Daily Beast, ссылаясь на три источника. При этом официальные обвинения против Коломойского выдвинуты не были.

Коломойский свою причастность "категорически отрицает", цитирует издание адвоката бизнесмена Майка Салливана.

При этом, как отметили собеседники издания из силовых органов, запрос об экстрадиции, если таковой состоится, усложнит то, что в настоящий момент Коломойский проживает в Израиле.

Читайте также

"Фаталити для Украины": чем может кончиться скандал с послом США