ФБР начало расследование против Коломойского

8 апреля 2019, 10:59

Бизнесмена подозревают в отмываниии средств в Штатах.

Коломойский
Игорь Коломойский / УНИАН

ФБР начало расследование в отношении бизнесмена Игоря Коломойского, которого подозревают в отмывании денег на территории США.

Такую информацию опубликовало издание Daily Beast, ссылаясь на три источника. При этом официальные обвинения против Коломойского выдвинуты не были.

Коломойский свою причастность "категорически отрицает", цитирует издание адвоката бизнесмена Майка Салливана.

При этом, как отметили собеседники издания из силовых органов, запрос об экстрадиции, если таковой состоится, усложнит то, что в настоящий момент Коломойский проживает в Израиле.

Читайте также

"Фаталити для Украины": чем может кончиться скандал с послом США

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
США Игорь Коломойский Израиль ФБР 112 Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:35
Рэперша alyona alyona выпустила свой первый альбом и показала новый клип
11:30
Уход России из ПАСЕ станет катастрофой уровня Brexit - Ягланд
11:14
Солистка Freedom Jazz стала мамой Видео
10:59
ФБР начало расследование против Коломойского
10:59
В Центризбиркоме поставили точку в споре по поводу места для дебатов Порошенко и Зеленского Видео
10:38
Девушка дня Instagram: бразильская красотка Лайнара Араужо Фото
10:28
Как Зеленский опустил шанс окончательно добить диктатуру мракобесов мнение
10:25
Германия открыто лоббирует снятие санкций с РФ в Совете Европы – источник
10:00
"К "200-й бригаде": В Сети опубликовали видео разрушения позиции боевиков под Ясиноватой Видео
09:55
В Киеве с погоней поймали пьяного экс-депутата Верховной Рады
09:26
Зеленский рассказал, как планирует утихомирить войну на Донбассе Видео
09:22
Под Киевом в ДТП погиб известный бизнесмен и волонтер
09:13
Откуда взялся миф о том, что на дебатах Порошенко победит? мнение
09:06
Журналист объяснил, как именно Зеленский смог обыграть Порошенко
08:38
Пленный украинский моряк взбесил россиян беседой на английском с комиссаром Совета Европы
08:35
Настоящий ад: из-за масштабного пожара в Киеве, погас свет и прозвучали взрывы Видео
08:27
Грустный клоун: почему Вакарчук изо всех сил подыгрывает Порошенко мнение
07:54
"Поступить по-человечески правильно": Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему украинский паспорт
07:40
"Убийственные козыри": политолог сказал, что нужно Порошенко для победы над Зеленским Видео
07:31
"Рабы и оккупанты": Фарион еще раз "проехалась" по русскоязычным гражданам Украины Видео
07:15
Стало известно, когда в Украине будет первый весенний звездопад
06:55
Легче представить воссоединение двух Корей, чем возврат Крыма под контроль Украины мнение
06:35
Гороскоп на неделю 8-14 апреля: что нельзя делать и когда удачные дни
06:06
Названа самая опасная группа крови
05:54
Кто бы не победил, Украину ждет политический кризис мнение
05:10
Подлость и грязные подставы: астрологи назвали энергетических вампиров среди знаков Зодиака Видео
04:23
Ученые выяснили, в каком возрасте сколько секса нужно людям
03:47
"Нежная красота": Тина Кароль покорила сеть чувственным фото
03:01
Омелян озвучил период исчезновения в Украине маршруток
02:16
Рост цен на продукты: эксперт рассказал, на что рассчитывать украинцам
01:32
Ученые рассказали, какие ошибки интимной гигиены "гробят" женское здоровье
01:06
Российский пропагандист Соловьев сравнил Зеленского с Порошенко Видео
00:43
День Аллы 2019: как красиво и стильные поздравить с Аллочку именинами Фото Видео
00:02
"Это моя личная боль": Джамала пояснила напряженную атмосферу на нацотборе на Евровидение Видео
07 апреля, воскресенье
23:37
Зеленский рассказал о планах на переговоры с Путиным, курсе в ЕС и НАТО Видео
23:12
На Черниговщине горит ландшафтный парк: в небо подняли авиацию
22:45
"Телевизор, душ, туалет": в Харькове показали камеру Зайцевой Фото
22:21
В России разнесли Лебединского за предложение поклониться Украине
21:55
Возвращается в Украину: в Крыму выпустили из тюрьмы пророссийского журналиста Гайворонского
21:28
"Принадлежу миру": российская певица рассказала о гастролях в "ЛДНР"
21:04
"Лучше оригинала": в Сети оценили дерзкую пародию на клип Maruv Видео
20:49
Подруга Меган Маркл рассекретила пол будущего ребенка герцогини
20:31
Порошенко раскрыл дату дебатов с Зеленским и анализов в WADA Видео
20:10
"Мне грустно за Порошенко": французский философ рассказал о встрече с Зеленским Видео
19:51
Шахтер в тяжелейшем матче обыграл Динамо и вышел в полуфинал Кубка Украины: видео голов Видео
19:13
Порошенко уволил губернатора Одесской области – СМИ
18:42
"Должна поклониться Украине в ноги": Профессор Лебединский обвинил Россию
18:11
Мужчина выдвинул Зеленскому ультиматум с гранатометом в руках: полиция отреагировала Видео
17:55
"Гайз/Накатал маляву": в Сети разнесли Порошенко за молодежный сленг в обращении к сторонниками
17:21
"Приходите в понедельник": в ОБСЕ не приняли обстрелянную боевиками волонтера
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться