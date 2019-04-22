Выборы стали Майданом, прошедшим на избирательных участках - Der Spiegel

Владимир Зеленский / GettyImages

Новый президент Украины сумел объединить вокруг своей фигуры все регионы страны, что ранее не удавалось ни одному из кандидатов, во время кампаний которых Украина раскалывалась обычно на западный и восточный лагеря.

Зеленский сломал эту схему, он объединил страну. Ему это удалось, потому что у разных избирателей он ассоциируется с разными вещами, отмечает немецкое издание Der Spiegel, комментируя результаты президентских выборов.

"Этот человек — своего рода тест Роршаха, в котором каждый видит что-то свое: одни — борца с коррупцией, другие — миротворца, третьи — союзника Москвы или Запада, четвертые — защитника нуждающихся и трудолюбивых", - говорится в материале "Лучше не станет, но, по крайней мере, будет над чем посмеяться".

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Spiegel отмечает, что особой популярностью Зеленский пользовался у молодых людей, причем настолько высокой, что даже команде Порошенко пришлось неуклюже подстраиваться под стиль оппонента; например, Порошенко в своем телеграм-канале начал обращаться к своей аудитории "Гайз!".

Журналист Кристиан Эш отмечает, что выборы стали своеобразным новым майданом, который в этот раз проходил в избирательных кабинках, а не на улицах.

"Как бы то ни было, у украинцев, в отличие от их соседей в России, есть свобода выбора", - резюмирует автор издания.

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Согласно и более чем 90% обработанных ЦИК протоколов, новым президентом Украины станет Зеленский. Порошенко, комментируя результаты экзит-полов заявил, что признает поражение во втором туре.

Комментируя результаты выборов, в Москве отметили, что существует шанс на улучшение отношений между Киевом и Москвой.