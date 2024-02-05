Лунный календарь на 6 февраля: что важно завершить в этот день

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 6 февраля согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
6 февраля - убывающая Луна. С 06:29 - 26-й день лунного цикла. Луна в Стрельце.
Влияние Луны на человека 6 февраля
Вот и наступил день пассивности, который лучше провести в спокойствии и уединении. Не стоит начинать что-то новое, но в то же время важно завершить текущие дела. Действуйте медленно, без спешки, чтобы избежать перенапряжения и нервных срывов. Старайтесь избегать случайных контактов и неожиданностей.
Влияние Луны 6 февраля по сферах жизни
Бизнес и деньги: В общем, это неплохой день для финансовых дел и судебных вопросов.
Здоровье: Для больных важно быстро получить помощь в этот день. Будьте внимательны к близким. Рекомендуется заниматься лечебным голоданием и другими процедурами, способствующими укреплению здоровья.
Стрижка волос: Прекрасный момент для смелых, новаторских стрижек и укладок. Красить волосы в необычный цвет также будет уместно. Однако не стоит делать привычную стрижку, так как результат может не соответствовать ожиданиям.
Отношения и брак: День предназначен для пассивности, созерцания и уделения времени личным заботам. Считается, что этот день не подходит для заключения брака.
Сон в ночь на 6 февраля
В этот день могут сниться неприятные сны. После пробуждения произнесите фразу "Куда ночь, туда и сон", затем промойте сон водой, произнесите молитву.
Совет на 6 февраля по лунному календарю
Суть этого дня – задуматься о себе, своем характере, поведении и убеждениях. Задача – научиться любить себя, что является основой для гармонии и успокоения.
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