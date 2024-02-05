Лунный календарь на 6 февраля: что важно завершить в этот день

Не стоит начинать что-то новое, но в то же время важно завершить текущие дела.

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Лунный календарь на 6 февраля / Коллаж Главред, фото Instagram (mako.wolf), freepik

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 6 февраля согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

6 февраля - убывающая Луна. С 06:29 - 26-й день лунного цикла. Луна в Стрельце.

Влияние Луны на человека 6 февраля

Вот и наступил день пассивности, который лучше провести в спокойствии и уединении. Не стоит начинать что-то новое, но в то же время важно завершить текущие дела. Действуйте медленно, без спешки, чтобы избежать перенапряжения и нервных срывов. Старайтесь избегать случайных контактов и неожиданностей.

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Влияние Луны 6 февраля по сферах жизни

Бизнес и деньги: В общем, это неплохой день для финансовых дел и судебных вопросов.

Здоровье: Для больных важно быстро получить помощь в этот день. Будьте внимательны к близким. Рекомендуется заниматься лечебным голоданием и другими процедурами, способствующими укреплению здоровья.

Стрижка волос: Прекрасный момент для смелых, новаторских стрижек и укладок. Красить волосы в необычный цвет также будет уместно. Однако не стоит делать привычную стрижку, так как результат может не соответствовать ожиданиям.

Отношения и брак: День предназначен для пассивности, созерцания и уделения времени личным заботам. Считается, что этот день не подходит для заключения брака.

Сон в ночь на 6 февраля

В этот день могут сниться неприятные сны. После пробуждения произнесите фразу "Куда ночь, туда и сон", затем промойте сон водой, произнесите молитву.

Совет на 6 февраля по лунному календарю

Суть этого дня – задуматься о себе, своем характере, поведении и убеждениях. Задача – научиться любить себя, что является основой для гармонии и успокоения.

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