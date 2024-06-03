Для чего люди кладут шарики из фольги в стиральную машину

Алюминиевая фольга, кроме использования на кухне, может найти и другое применение, в частности в стиральной машине. Некоторые хозяйки кладут шарик алюминиевой фольги в барабан стиральной машины.
Если положить шарик алюминиевой фольги в барабан стиральной машины, одежда будет лучше отстирываться и бережнее ухаживать за ней, пишет французский портал Sante+.
Зачем стирать с шариками в стиральной машине?
Алюминиевая фольга имеет множество применений. Как сделать шарики из фольги для стирки? Поместив два или три алюминиевых шарика размером с теннисный мяч в барабан стиральной машины, вы получите множество преимуществ.
Устранение статического электричества
Одежда, особенно из синтетических тканей, создает электрические заряды. Алюминий помогает поглотить статическое электричество с одежды, что позволяет стирать ее более эффективно.
Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.
Вы также можете использовать шарики из алюминиевой фольги в сушильной машине для снятия статического электричества с одежды. Алюминий также помогает быстрее высушить одежду.
Когда одежда находится в сушильной машине, она трется друг о друга, обмениваясь электронами. Один предмет одежды может быть заряжен положительно, а другой - отрицательно.
В результате одежда слипается, потому что противоположные электрические заряды притягиваются друг к другу. Шарики из алюминиевой фольги помогают снять статическое электричество с одежды, разделить ее и быстрее высушить.
Сделайте одежду чище
Алюминий помогает лучше очищать одежду, легче удаляя трудновыводимые пятна.
Не волнуйтесь, алюминиевый шарик не поцарапает барабан вашей стиральной машины и не повредит одежду. Этот трюк также экономичен, ведь один шарик можно использовать непрерывно в течение шести месяцев.
Вам может быть интересно:
- Девушка рассказала о своих секретах стирки: пункты которые сделают вещи лучше
- Как не угробить стиральную машинку: куда заливать гель для стирки
- Как отбелить одеяла и подушки без стирки: желтые пятна исчезнут на глазах
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред