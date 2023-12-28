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Не странные, а гении: зачем люди кладут в раковину шарики из фольги

Сергей Кущ
28 декабря 2023, 01:31
Шарики из фольги, размещенный в раковине, выполняют важную функцию.
Зачем люди кладут в раковину шарики из фольги
Зачем люди кладут в раковину шарики из фольги / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В кухонном арсенале опытных хозяек всегда можно найти нестандартные инструменты для поддержания чистоты. Один из таких секретов — использование шарика из фольги, помещенного в раковину.

Если вы часто сталкиваетесь с подобными проблемами, то вам будет интересно: блестящий 10-минутный трюк сантехника очистит забитые засор без вантуза.

Хитрый трюк против засоров

Шарики из фольги, размещенный в раковине, выполняют важную функцию. Этот простой материал обладает свойством цеплять за себя излишки жира, предотвращая их попадание в трубы слива. Когда масло сливается, оно часто оседает на трубах, а к нему прилипают мельчайшие частицы пищи, создавая засор.

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Применение этого совета просто: положите шарик из фольги сверху на сито раковины, и ваша кухня станет местом, где можно смело мыть жирную посуду. Шарик из фольги надежно защитит ваши трубы от нежелательных осадков.

Этот метод не только обеспечивает бережное отведение жира, но и экономит ваше время. В конце мытья просто выбросьте блестящий шарик из фольги, и ваша раковина останется чистой и свободной от засоров.

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