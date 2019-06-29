"Ни в какие ворота не лезет": Путин откликнулся на призыв Зеленского освободить моряков

Путин ответствовал Зеленскому / Reuters

29 июня, в субботу, спустя два дня после обращения президента Украины Владимира Зеленского к Владимиру Путину с призывом освободить захваченных 24 украинских моряков, президент России разродился ответом.

Путин бесцеремонно заявил, что вопрос военнопленных украинских моряков "решится спокойно, в рабочем режиме", пишет Lenta.ru.

Кроме того, президент России назвал ситуацию с захватом судов и моряков "провокацией со стороны украинской армии".

По его словам, Генштаб украинской армии подтвердил, что инцидент был провокацией, организованной бывшим украинским президентом Петром Порошенко в ходе предвыборной борьбы.

"Ну, это просто ни в какие ворота не лезет, безобразие", — сказал Путин

Российский президент также обратил внимание, что "у российской стороны есть вопросы по некоторым людям, задержанным на Украине".

"Здесь кроме моряков... они выполняли приказ, и все. Мы отдаем себе в этом отчет. Но они нарушили российский закон. Поэтому нужно спокойно, в рабочем режиме с этим разобраться", - подчеркнул Путин.

Читайте такжеТрамп полюбопытствовал об украинских моряках на рандеву с Путиным: названы сроки решения вопросаНапомним, ранее президент США Дональд Трамп полюбопытствовал об украинских моряках на рандеву с Путиным.

Также ранее в МИД РФ решили поучить Киев, как надо добиваться освобождения пленных моряков.

Кроме того, ранее в МИД России обвинили Киев в том, что Украина использует моряков для шантажа и обвинений Москвы.