"Ни в какие ворота не лезет": Путин откликнулся на призыв Зеленского освободить моряков

Президент России назвал ситуацию с захватом судов и моряков "провокацией со стороны украинской армии"
29 июня, в субботу, спустя два дня после обращения президента Украины Владимира Зеленского к Владимиру Путину с призывом освободить захваченных 24 украинских моряков, президент России разродился ответом.
Путин бесцеремонно заявил, что вопрос военнопленных украинских моряков "решится спокойно, в рабочем режиме", пишет Lenta.ru.
Кроме того, президент России назвал ситуацию с захватом судов и моряков "провокацией со стороны украинской армии".
По его словам, Генштаб украинской армии подтвердил, что инцидент был провокацией, организованной бывшим украинским президентом Петром Порошенко в ходе предвыборной борьбы.
"Ну, это просто ни в какие ворота не лезет, безобразие", — сказал Путин
Российский президент также обратил внимание, что "у российской стороны есть вопросы по некоторым людям, задержанным на Украине".
"Здесь кроме моряков... они выполняли приказ, и все. Мы отдаем себе в этом отчет. Но они нарушили российский закон. Поэтому нужно спокойно, в рабочем режиме с этим разобраться", - подчеркнул Путин.
Читайте такжеТрамп полюбопытствовал об украинских моряках на рандеву с Путиным: названы сроки решения вопросаНапомним, ранее президент США Дональд Трамп полюбопытствовал об украинских моряках на рандеву с Путиным.
Также ранее в МИД РФ решили поучить Киев, как надо добиваться освобождения пленных моряков.
Кроме того, ранее в МИД России обвинили Киев в том, что Украина использует моряков для шантажа и обвинений Москвы.
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.