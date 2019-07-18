Украина резко откликнулась на "паспортные поблажки" Путина жителям Донбасса

МИД Украины резко отреагировал на "паспортные поблажки" Владимира Путина жителям Донбасса / Zn.ua

Министерство иностранных дел Украины назвало указ президента РФ Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства жителям Луганской и Донецкой областей нескрываемым вмешательством во внутренние дела украинского государства.

Решение РФ раздавать паспорта жителям Донбасса является серьезной угрозой безопасности в Европе, Кремль показывает откровенное намерение продолжать гибридную войну против Украины, говорится в заявлении МИДа.

В министерстве подчеркнули, что указы Путина о "паспортизации" украинцев не будут признаваться Киевом.

"МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия", — отмечается в заявлении.Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ, который позволяет в упрощенном порядке получить паспорт России жителям не только захваченной части Донбасса, но и территорий, подконтрольных Киеву. Указ распространяется на жителей Луганской и Донецкой областей, которые проживали на Донбассе до апреля 2014 года.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на подписание Путиным указа — поручил МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства в качестве второго для этнических украинцев из дружественных стран.