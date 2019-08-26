Комиссию по ветеранам возглавила Зинкевич: в Раде определились с комитетами

Медик-волонтер станет председателем комиссии по вопросам ветеранов / Фото: Facebook/Яна Зинкевич

Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков сообщил о предложении оппозиционным силам возглавить четыре комитета: по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова, молодежи и спорта, евроинтеграции и комиссию по вопросам ветеранов.

"Трудно сказать: оппозиция или не оппозиция -другим политическим силам. Я надеюсь, что работа в парламенте будет направлена не на политическую позицию или оппозицию, а на развитие нашего государства", - сказал Разумков сказал после окончания заседания Подготовительной группы.

Глав комитетов политик не назвал, поскольку кандидатуры пока окончательно не согласованы и не утверждены. Он констатировал, что не удалось принять финальное решение по составу комитетов Верховной Рады по причине отсутствия представителей от всех партий.

Читайте такжеУ Медведчука рассказали, в каких комитетах Рады хотят верховодить"Я думаю, что к вечеру мы уже получим все предложения по руководящему составу в комитетах и к утру выйдем с консолидированной позицией", — добавил он.

Стало известно, что главой временной специальной комиссии по вопросам ветеранов единогласно была избрана известная волонтер, депутат от Европейской солидарности 24-летняя Яна Зинкевич.

Как известно, ранее Зинкевич была медиком Правого сектора, затем командиром медицинского батальона Госпитальеры, впоследствии открыла учебный центр для военных парамедиков. В 2015 году медик-волонтер попала в ДТП, стала человеком с ограниченными возможностями, передвигается на инвалидной коляске.

Напомним, партия Европейская солидарность желает, чтобы нардепы от нее возглавили четыре комитета Верховной Рады.

Ранее в партии Голос Святослава Вакарчука рассказали, какие комитеты в Раде хочет возглавить эта политсила. До этого в президентской политсиле, партии Слуга народа (триумфаторе досрочных парламентских выборов) рассказали, какие комитеты в Раде достанутся представителям оппозиции.