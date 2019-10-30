Зеленский сделал громкое заявление по жителям Донбасса

Владимир Зеленский в Золотом / Офис президента Украины

Жителей временно оккупированных территорий Донбасса неправильно называть "сепарами". По словам президента Владимира Зеленского, украинское информационное поле "заминировано" агрессией, гневом и различными манипуляциями.

По слова главы государства, жители оккупированных территорий Донбасса – это украинские граждане, поэтому нельзя вешать "ярлыки" на них.

"Наших граждан из Луганска и Донецка, независимо от их отношения к так называемым ЛНР, ДНР – без исключения называют "сепарами", а в официальной риторике уже стало нормой говорить "жители". "Жители временно оккупированных территорий". И все меньше, вспоминая жителей Крыма и Донбасса мы говорим "граждане Украины". Это неправильно. Мы не должны об этом забывать. Они не должны об этом забывать", - цитирует Зеленского пресс-служба президента.

При этом он указал, что пора всем выдохнуть и поговорить здраво.

"Сегодня наше информационное поле, думаю, заминировано. Кроме фейков и манипуляций, встречается гнев, агрессия, риторика, иногда переполненная ненавистью. По моему мнению, всему обществу, нам, следует глубоко вдохнуть, выдохнуть и поговорить спокойно. Здраво. Без лишних эмоций и лозунгов", - подытожил глава государства.

Напомним, что ранее министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда заявила, что Украина не в состоянии выплатить пенсии на временно оккупированных территориях.