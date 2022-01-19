"Без страха и упрека": Блинкен высказался о деле против Порошенко

Энтони Блинкен отреагировал на дело против Порошенко / Фото Reuters

Украина обязана обеспечить независимое расследование дела против бывшего президента Петра Порошенко, верховенство права, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Голосу Америки.

"Я не могу комментировать детали этого дела, я могу сказать: очень важно, чтобы в любых делах - в этом деле или другом - было обеспечено независимое судопроизводство, верховенство права. Как мы говорим, - без страха и упрека. Не может быть фаворитов и преследуемых. Чтобы это были равные правила для всех", - заявил Блинкен.

Кроме того, по его мнению, сейчас время, когда чрезвычайно важна национальное единство - учитывая угрозы, которые исходят от России.

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"И один из методов, которые внедряет Россия - это создание раздора, отвлечение внимания. И важно, чтобы украинцы этому противились. Чтобы они отвечали на вызовы, которые создает Россия, и были единственной объединенной страной, которая имеет чрезвычайное будущее. Которое поддерживают Соединенные Штаты Америки", - сказал госсекретарь США.

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Выступая на брифинге с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, Блинкен также призвал украинские власти и политиков избегать любых действий, которые играют на руку Москве.

"Украина должна избегать любых действий, которые помогут циничным усилиям России. Не позволяйте Москве разделить вас. Это означает, что лидеры внутри украинского правительства и за его пределами должны отбросить свои разногласия в пользу общего национального интереса и работать вместе, чтобы подготовиться к тяжелым дням", - сказал госсекретарь США.

Дело Порошенко

6 января Печерский суд столицы наложил арест на имущество пятого президента Украины. Позже стало известно, что арест был наложен на имущество согласно данным в госреестрах – это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.

"Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", - заявили следователи.

Когда 17 декабря 2021 года представители ГБР пытались вручить ему повестку по этому делу, Порошенко от них бежал. После этого его заметили в Стамбуле-он встретился с Вселенским патриахом. Потом Порошенко отправился в Варшаву, откуда 17 января вернулся в Киев.

Сразу в день возвращения Порошенко в Украину 17 января состоялось заседание суда по этому делу. Сторона обвинения попросила суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в размере 1 миллиарда гривен.

Однако меру пресечения пятому президенту тогда не избрали – заседание перенесли на среду, 19 января.

19 января Печерский суд Киева избрал меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Его подозревают в государственной измене.

Суд назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорта для выезда за границу.

Сам Порошенко поблагодарил свою команду и сторонников за поддержку.

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