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Избрание меры пресечения Порошенко: судья отправился в совещательную комнату

17 января 2022, 18:08
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Сторона обвинения просит суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в размере одного миллиарда гривен.

порошенко, суд
Суд избирает меру пресечения Порошенко / УНИАН

Вечером в понедельник, 17 января, судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов удалился в совещательную комнату, чтобы избрать меру пресечения нардепу и бывшему президенту Петру Порошенко, говорится в трансляции заседания суда.

Судья выслушал сторону защиты, прокуроров, а также самого Порошенко, после чего объявил, что идет в совещательную комнату. По возвращении он огласит решение о мере пресечения бывшему президенту.

Как известно, сторона обвинения просит суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в размере одного миллиарда гривен. Адвокаты подозреваемого же настаивали на мере пресечения в виде личного обязательства.

Порошенко подозревают в государственной измене и финансировании терроризма. Дело касается организации поставок угля с оккупированных территорий Донбасса вместо закупки энергоресурса из Южной Африки. Следствие утверждает, что путем поставки угля из ОРДЛО пророссийские террористы были профинансированы на минимум 200 млн гривен.

Дело Порошенко

Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

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Порошенко с 17 декабря 2021 года находился в дипломатическом турне. Он заявил, что вернется в Украину 17 января. В тот же день Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое, согласно государственным реестрам, принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и пр.

24 декабря СМИ сообщили, что в Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко. Сумма залога составляет 1 млрд. гривен.

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