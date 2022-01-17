"Не верю суду": Марина Порошенко назвала дело против мужа "пустым"

Петр Порошенко и Марина Порошенко / УНИАН

Пятый Президент Украины, народный депутат Петр Порошенко 17 января пришел в Печерский райсуд на заседание по избранию ему меры пресечения по делу о госизмене.

Тем временем СМИ узнали, что о сложившейся ситуации думает его супруга - Марина Порошенко.

Жена политика призналась, что очень волнуется, так как не верит в справедливость решения суда.

"Как жена, как человек я очень волнуюсь. Я волнуюсь, потому что я не верю нашему суду. Я не верю, что решение будет справедливым. Если бы они были демократическими и незаангажированными, они бы даже не начинали это дело. Оно пустое", - сказала Марина Порошенко в видеокомментарии на Telegram-канале "Украина 24/7".

Также она добавила, что накануне возвращения в Украину им удалось немного поспать.

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Отметим, Порошенко уже ответил на свои обвинения и подчеркнул, что сотрудники ГБР допустили "брутальные ошибки при подозрении".

По его словам, это фальсификации обвинений против него, поэтому он просит Печерский суд Киева вернуть прокуратуре ходатайство об избрании меры пресечения.

Дело Порошенко

Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко с 17 декабря 2021 года находился в дипломатическом турне. Он заявил, что вернется в Украину 17 января. В тот же день Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое, согласно государственным реестрам, принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и пр.

24 декабря СМИ сообщили, что в Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко. Сумма залога составляет 1 млрд. гривен.

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