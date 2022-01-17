Порошенко избирают меру пресечения: суд объявил перерыв

Петру Порошенко избирают меру пресечения / УНИАН

В понедельник утром, 17 января, Печерский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко.

Стороны высказались об отсутствии отводов. Следственный судья Алексей Соколов начал рассмотрение ходатайства следователя ГБР об избрании меры пресечения Порошенко в виде содержания под стражей.

Отметим, что Порошенко выступил перед своими сторонниками, которые собрались у Печерского районного суда.

Суд над Порошенко: что известно

Порошенко прибыл к зданию суда около 10:50 в сопровождении членов фракции Евросолидарность. У здания суда его встретили несколько сотен людей, которые поддерживают пятого президента. В частности, они скандировали "Порошенко" и "Порох есть – дадим огня".

Заседание началось с 40-минутным опозданием, участники процесса ждали судью.

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Через некоторое время после начала рассмотрения Печерский суд Киева объявил перерыв в рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко.

Ранее на заседании адвокат Порошенко Игорь Головань попросил Печерский районный суд предоставить защите возможность ознакомиться с материалами дела, настаивая, что у Порошенко нет статуса подозреваемого.

Впоследствии Головань уточнил журналистам, что суд предоставил 2 часа для ознакомления защиты с материалами дела.

"Мы сами не хотим затягивать время", - сказал он.

Добавим, что под судом находятся несколько сотен сторонников Порошенко.

Периодически из здания суда выходит экс-президент и обращается к ним с пламенными речами.

Возвращение Порошенко в Украину

Утром 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл в аэропорт "Киев" (Жуляны) рейсом Wizzair из Варшавы.

Нардеп Европейской Солидароности Алексей Гончаренко заявил, что возле стойки паспортного контроля его встретили следователи Государственного бюро расследований и не отдавали паспорт.

Сам Порошенко заявил, что ему не отдают паспорт уже более 10 минут. Он назвал происходящее провокацией и призвал пустить его на территорию Украины.

Он также выступил перед зданием аэропорта перед своими сторонниками.

/ УНИАН

Дело Порошенко

Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко с 17 декабря 2021 года находился в дипломатическом турне. Он заявил, что вернется в Украину 17 января. В тот же день Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое, согласно государственным реестрам, принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и пр.

24 декабря СМИ сообщили, что в Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко. Сумма залога составляет 1 млрд. гривен.

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