Порошенко хотят доставить в суд принудительно – уже есть решение о задержании

Суд принял решение о задержании Порошенко / eurosolidarity.org

Печерский суд Киева принял решение о задержании экспрезидента Украины Петра Порошенко.

О таком решении рассказал во время брифинга в среду, 12 января, адвокат бывшего главы государства Игорь Головань.

По его словам, его подзащитного хотят принудительно доставить в зал суда.

"Существует некое постановление о задержании Петра Порошенко с целью его доставления в суд, и существует ходатайству Офиса генерального прокурора о применении к Петру Порошенко меры пресечения", - заявил адвокат.

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