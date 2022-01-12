Порошенко хотят доставить в суд принудительно – уже есть решение о задержании

Бывший президент вернется в Украину 17 января самолетом из Варшавы.
Печерский суд Киева принял решение о задержании экспрезидента Украины Петра Порошенко.
О таком решении рассказал во время брифинга в среду, 12 января, адвокат бывшего главы государства Игорь Головань.
По его словам, его подзащитного хотят принудительно доставить в зал суда.
"Существует некое постановление о задержании Петра Порошенко с целью его доставления в суд, и существует ходатайству Офиса генерального прокурора о применении к Петру Порошенко меры пресечения", - заявил адвокат.
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Автор: Алёна Воробьёва