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Суд арестовал активы двух телеканалов Порошенко

6 января 2022, 20:01

Ранее он продал их в руки медиахолдинга.

Петр Порошенко
Петр Порошенко остался без имущества / eurosolidarity.org

Печерский районный суд Киева в четверг, 6 января, наложил арест на имущество пятого президента Украины Петра Порошенко. В том числе и на два телеканала - Прямой и 5 канал.

"Кроме имущества Порошенко судья Бортницкая-Татарова арестовала активы "Прямого" и "5 канала"… Примечательно, что с ноября прошлого года всем хорошо известно: каналы не принадлежат Порошенко", - говорится в заявлении партии Европейская солидарность.

Как известно, с конца 2021 года данные телеканалы находятся во владении холдинга Свободные медиа.

Напомним, Свободные медиа 8 ноября приобрел 100% корпоративных прав в телеканалах 5 канал и Прямой "по рыночной цене". Сумма неизвестна, но указано, что "соглашение предусматривает рассрочку по выплате покупной цены".

Дело Порошенко

Ранее Порошенко "прославился" своим побегом от представителя ГБР, который пытался вручить ему повестку под стенами Верховной Рады.

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После этого, нардепа заметили в аэропорту Борисполь. А журналисты выяснили, что билет он купил спустя 15 минут, после обнародования информации о "побеге" в СМИ.

На следующий день Порошенко, как анонсировала после инцидента пресс-служба "ЕС", встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем в Турции.

Также ранее антимонопольный комитет оштрафовал группу компаний Roshen, связанных с нардепом Петром Порошенко Roshen. Сумма составила 283,63 миллиона гривень.

6 января Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 числа. Он планирует встретиться с генеральным прокурором и пойдет в суд.

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