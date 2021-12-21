"Не по графику Зеленского": Порошенко рассказал, когда вернется в Украину

Порошенко рассказал, когда вернется в Украину / УНИАН

Пятый президент Украины и народный депутат от "Европейской Солидарности" Петр Порошенко сейчас находится за границей и планирует вернуться в Украину в первой половине января. Накануне ему объявили о подозрении в государственной измене и в Государственном бюро расследований ждут его на допрос 23 декабря, то есть уже послезавтра.

Порошенко утверждает, что встречается в Варшаве с польскими и европейскими политиками, чтобы создать "мощную коалицию для противодействия России". Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Он также отметил, что ему из Офиса президента "передают привет" и пересказывают, что отнесутся с пониманием, если он останется в Европе.

"Я хочу подчеркнуть, что я не предоставлю им такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января. Но по своему графику, а не по графику "мощного сценариста видосиков" Зеленского", – отметил Петр Порошенко.

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