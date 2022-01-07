Дело Порошенко: в ГБР открестились от ареста активов двух каналов

Информация об аресте активов телеканалов Прямой и 5 канал не соответствует действительности.
В Государственном бюро расследований отрицают арест активов телеканалов Прямой и 5 канал, о котором вчера официально заявила партия Петра Порошенко Евросолидарность.
Как говорится в сообщении ГБР в Telegram, информация об аресте активов телеканалов Прямой и 5 канал не соответствует действительности.
"Во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства сообщаем, что арест наложен исключительно на имущество, корпоративные права, владельцем которых согласно соответствующих государственных реестров является пятый Президент Украины", – уточнили в ведомстве.
Ранее в Евросолидерности заявили о том, что Печерский районный суд Киева якобы наложил арест на имущество пятого президента Украины Петра Порошенко. В том числе и на два телеканала - Прямой и 5 канал.
Как известно, с конца 2021 года данные телеканалы находятся во владении холдинга Свободные медиа.
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Дело Порошенко
Ранее Порошенко "прославился" своим побегом от представителя ГБР, который пытался вручить ему повестку под стенами Верховной Рады.
После этого, нардепа заметили в аэропорту Борисполь. А журналисты выяснили, что билет он купил спустя 15 минут, после обнародования информации о "побеге" в СМИ.
На следующий день Порошенко, как анонсировала после инцидента пресс-служба "ЕС", встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем в Турции.
Также ранее антимонопольный комитет оштрафовал группу компаний Roshen, связанных с нардепом Петром Порошенко Roshen. Сумма составила 283,63 миллиона гривень.
6 января Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 числа. Он планирует встретиться с генеральным прокурором и пойдет в суд.
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